Spielplatz, Stellplätze und viel Grün

Detlef Klementz

Strausberg (MOZ) Die Strausberger Wohnungsbaugenossenschaft "Aufbau" blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2017 zurück. 2018 sollen die Sanierungsarbeiten in der Seehaus-Siedlung weitergehen. Ab 2021 will die Genossenschaft dann einen Neubau in Angriff nehmen.

"Aufbau"-Vorstand Carsta Göring zeigt sich zufrieden, wenn sie das vergangene Jahr Revue passieren läßt. "Wir sind auf gutem Weg", sagt sie für die WBG, die in Strausberg 1347 Wohnungen besitzt und in Bernau noch 112 verwaltet. Sie veranschaulicht die positive Entwicklung mit verschiedenen Beispielen. So sei in der Gustav-Kurtze-Promenade der dritte Bauabschnitt zurUmgestaltung der Außenanlagen in Angriff genommen worden. Um dem Namen Wohnpark auch weiter gerecht zu werden, seien verschiedene Pflanzungen vorgenommen worden. Neben Hecken und Sträuchern gehörten auch neun Bäume dazu. Nicht zu vergessen der komplett erneuerte Spielplatz, der aus Sicherheitsgründen eingezäunt worden ist. Dadurch würden aber die Spielmöglichkeiten keineswegs eingeschränkt, so Carsta Göring. Der Spielplatz könne praktisch rund um die Uhr genutzt werden. Sie appelliert in diesem Zusammenhang an jene Hundehalter, die mit ihren Vierbeinern den Spielplatz aufsuchten, das Areal künftig zu meiden.

Die dortigen Hauseingänge 76-79 und 55-56 könnten nun barrierefrei betreten werden. Vor den Eingängen 76-79 und 73-75 seien die bislang unbefestigten Parkflächen nunmehr befestigt und dabei ihre Zahl erhöht worden - auf nunmehr 23. Insgesamt seien in den drei zurückliegenden Jahren auf diese Weise rund 140 Stellplätze entstanden.

Erfolgreich weiter ging es auch mit dem Großprojekt Seehaus-Siedlung. Ziel sei es, das Flächendenkmal mit den 26 Häusern bis zum Jahre 2020 vollständig energetisch zu sanieren. "Die Häuser werden praktisch komplett eingepackt", sagt Carsta Göring und nicht nur das. Zum Teil wurden in die Wohnungen Lüftungsanlagen eingebaut, Treppenhaus- und Kellerfenster sowie die Hauseingangstür erneuert. Ebenso wie die Elektroinstallation in Treppenhäusern und Kellern. Zehn Millionen Euro investiert die Genossenschaft laut Carsta Göring. "Geplant hatten wir anfangs acht Millionen Euro", setzt sie hinzu. Mittlerweile koste die komplette Hüllensanierung von drei Häusern so viel wie man für vier Blöcke kalkuliert hatte. Nach der Wriezener seien die Arbeiten 2017 in der Mittelstraße weitergegangen. "Zehn Häuser sind noch übrig", sagt Carsta Göring. Auf Wunsch der Mieter übernehme die WGB auch die Renovierung der Wohnungen.

Als "ganz schön krass" empfindet Carsta Göring die angespannte Situation bei den Handwerkern: "Da muss man fast schon betteln." Die Firmen würden ganz offensichtlich zu viele Aufträge übernehmen und hätten dann Probleme, diese einzuhalten.

In diesem Jahr sollen neben der Sanierung in der Seehaus-Siedlung unter anderem auch die Verschönerungsarbeiten an den Außenanlagen und der Bau befestigter Stellplätze weitergehen - beispielsweise in der Fritz-Reuter-Straße, der Friedrich-Ebert-Straße sowie Ecke Landhausstraße/Paul-Singer-Straße.

Wenn das Großprojekt Seehaus-Siedlung in gut zwei Jahren abgeschlossen sein wird, dann will die WBG den nächsten Schritt tun und einen Neubau errichten. Konkreter möchte Carsta Göring da noch nicht werden. Die Pläne seien aber schon weit gediehen. Der Bedarf an Wohnungen sei nämlich in Strausberg groß, erklärte sie.