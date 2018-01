CSU-Politiker dringt auf Konsequenzen

Michael Gabel

Berlin (MOZ) Der CSU-Familienpolitiker Paul Lehrieder ist davon überzeugt, dass die Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz Jugendämtern und Gerichten mehr Möglichkeiten geben würden, die Rechte von Kindern zu schützen. "Der jüngste, entsetzliche Fall in Freiburg hat gezeigt, dass immer wieder Unklarheiten herrschen, wann der Staat zum Wohle des Kindes eingreifen muss. Eine Formulierung im Grundgesetz würde Jugendämtern und Gerichten dazu mehr Möglichkeiten geben", sagte der CSU-Bundestagsabgeordnete dieser Zeitung. Er hoffe, dass Gerichte künftig "stärker sensibilisiert" würden, "unbedingt dem Kindeswohl den Vorzug geben zu wollen".

Die Partner für eine mögliche Große Koalition haben in ihrem Sondierungspapier festgelegt, dass Kinderrechte einen eigenen Absatz im Grundgesetz erhalten sollen. Lehrieder, der Mitglied der Sondierungskommission war, betonte, dass CDU, CSU und SPD sich bei diesem Anliegen einig gewesen seien. Strittig sei nur, ob die Kinderrechte künftig als Staatsziel benannt werden, wie die Union das favorisiert, oder ob der SPD-Wunsch berücksichtigt werden soll, die Kinderrechte neben die Elternrechte in Artikel sechs des Grundgesetzes zu stellen.

Lehrieder sagte, es gehe nicht darum, eine "Placebo-Formulierung" zu beschließen, sondern er sei zuversichtlich, dass ein eigener Absatz im Grundgesetz die Jugendämter stärken würden, um in Extremfällen Kinder und Jugendliche aus Problemfamilien zu nehmen. "Wenn uns das gelingt, wären wir einen großen Schritt weiter", unterstrich der Abgeordnete. Dabei bleibe festzuhalten, dass in der Regel nicht der Staat der bessere Erzieher sei. "Auch in jenen Situationen, in denen die Ämter auf drastische Fälle von Verwahrlosung reagieren müssen, kann dies immer nur im Dreiklang Kinder-Eltern-Staat sinnvoll sein."

Die Aufnahme von Kinderrechten wird in Deutschland seit Langem diskutiert. Bereits 1992 hatten die Vereinten Nationen ihren Mitgliedsstaaten empfohlen, eine entsprechende Passage in ihre jeweilige Verfassung aufzunehmen.

Im November 2017 hatte Brandenburgs Justizminister Stefan Ludwig (Linke) im Bundesrat einen Beschluss beantragt, der vorsieht, dass die Bundesregierung einen solchen Schritt unternimmt. Er wurde jedoch noch nicht abschließend beraten.