Werben um den Nachwuchs

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Eng wird es am 31. Januar in der EWE-Halle: Knapp 100 Aussteller präsentieren 176 Ausbildungs- und Praktikumsangebote in 133 verschiedenen Berufen. Einen Schwerpunkt bilden bei der 11. Regionalen Ausbildungsbörse Duale Studiengänge.

Anne-Marie Raddatz weiß, wie es ist, auf der anderen Seite zu stehen. Vor ein paar Jahren wäre sie in der Fürstenwalder EWE-Sporthalle selbst von Stand zu Stand gezogen, hätte sich über Ausbildungsmöglichkeiten in der Region informiert; in diesem Jahr wirbt die Industriekauffrau für ihr Ausbildungsunternehmen. "Ich habe 2017 meine Ausbildung bei Hawle Guss abgeschlossen und betreue jetzt die Ausbildungsbörse", sagt die junge Frau.

87 Aussteller präsentieren bei der 11. Regionalen Ausbildungsbörse am 31. Januar rund 260 Angebote. Die Ausbildungsplätze, die das Unternehmen Hawle Guss in den Bereichen Gießereimechaniker, Technischer Modellbauer, Werkstoffprüfer, Industriekaufmann und -mechaniker sowie Elektroniker für Betriebstechnik anbietet, sind nur sechs von insgesamt 5500.

"Dieses Jahr ist der Katalog besonders dick", sagt Heike Beyse von der Stadtverwaltung. Sie organisiert die Börse und stellt den begleitenden Ausbildungskatalog zusammen. Auch Unternehmen, die aus Platzgründen keinen Stand ergattern konnten, finden sich und ihre Angebotedarin wieder. "Insgesamt 93 Anbieter sind es geworden", sagt Heike Beyse. Neben 176 dualen Ausbildungen und sieben schulischen Bildungsgängen, die zum Besuch einer Fachober- beziehungsweise Hochschule berechtigen, gehören in diesem Jahr Duale Studiengänge von 22 verschiedenen Unternehmen zum Angebot, über das sich Schüler und Eltern informieren können. "Das ist eine Steigerung um 30 Prozent." Der Trend, so Heike Beyse weiter, gehe dahin, dass ausbildende Unternehmen Verträge mit Fachhochschulen abschließen, und am Ende neben der praktischen Ausbildung ein Bachelor-Abschluss stehe.

"Ab dem Wintersemester 2018/19 gibt es in Brandenburg 35 Duale Studiengänge an staatlichen Hochschulen - sieben mehr, als vor einem Jahr", bestätigt Ellen Blechschmidt von der Agentur Duales Studium die Entwicklung. Vor allem im Ingenieurwesen sei diese Form der Ausbildung verbreitet, sagt sie. Weitere Fachrichtungen stellt die Agentur an ihrem Stand im Rahmen der Ausbildungsbörse vor.

Nicht nur Hawle-Guss-Mitarbeiterin Anne-Marie Raddatzbeobachtet durch die Ausbildungsbörse eine Zunahme der Bewerbungseingänge, auch Annett Piechowiak, Mitarbeiterin bei der Rohr-Firma Team Baucenter aus Spreenhagen, hat gute Erfahrungen gemacht. "Für uns ist es nicht leicht, geeignete Bewerber zu finden", sagt sie. Für die Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann brauchen Interessenten einen Führerschein; "daran scheitert es oft".

Als eines von zwölf Unternehmen zum ersten Mal bei der Ausbildungsbörse dabei ist das Autohaus Marzahn mit Standorten in Berlin, Seelow und Fürstenwalde. "Jugendliche, auch deren Eltern, wissen gar nicht, was an fachkompetenter Beratung hinter dem Verkaufsjob steckt", sagt Betriebsleiter Thomas Westphal. Seine Ausbildungsberufe in den Bereichen Kaufmann im Einzelhandel, Automobilkaufmann und Kfz-Mechatroniker wird das Autohaus an einem eigenen Stand vorstellen.

Ein wenig Praxis gibt es bei der Börse auch: Vertreter der Metall- und Elektroindustrie reisen mit Truck und Fräsmaschine an.