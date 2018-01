Tanzt auch mit 70 noch auf vielen Bühnen

André Bochow

Berlin (MOZ) Das Alter sieht man ihm nicht an. Gregor Gysi hat Herzinfarkte und Operationen überlebt und wirkt mit 70 ausgesprochen fit. Er ist neben Sahra Wagenknecht der bekannteste deutsche Linke. Unumstritten war Gysi nie. Aber seinen Witz und seinen Intellekt genießen fast alle, die mit ihm zu tun bekommen.

Zu den Sätzen, die Gregor Gysi in den vergangenen Jahren immer wieder zum Besten gab, gehört der über die Eitelkeit. "Es kommt darauf an, dass man seine Eitelkeit beherrscht, und nicht umgekehrt von ihr beherrscht wird." Gysi ist sich immer sicher gewesen, dass er zu denen gehört, die sich nicht beherrschen lassen. Nicht alle Weggefährten teilen diese Ansicht. Und manch einer staunt, wo überall sich der einstige Vorsitzende der Linkspartei produziert. Zuletzt bei NTV zusammen mit Harald Schmidt beim Jahresrückblick. Oder demnächst im Berliner Kabarett "Die Diestel". Dort trifft er in der Rubrik "Missverstehen Sie mich richtig" auf bekannte Zeitgenossen. Claudia Roth von den Grünen nennt Gysi einen Popstar.

Das ist keineswegs völlig abwegig. Aber Gysi hauptsächlich als Entertainer zu sehen, würde ihm nicht gerecht. Ein Beleg dafür, wie ernst es ihm mit der Politik ist, war seine Rede auf dem Bielefelder Parteitag der Linken am 7. Juni 2015, in der er seinen Abschied als Fraktionsvorsitzender im Bundestag ankündigte. Nachdem Gysi schon einmal in den politischen Ruhestand gegangen war, um dann doch wieder mit der neugegründeten Linkspartei zurückzukommen und nach den Jahren, in denen er eifersüchtig darüber wachte, dass man ihm keinesfalls Sahra Wagenknecht an der Fraktionsspitze zur Seite stellte, war nun wirklich Zeit für den Abschied von der ganz großen politischen Bühne.

Mit ungewohnt zitternder Stimme begann Gysi, kam aber dann doch nicht an einigen Pointen vorbei. Schon vor dem Parteitag war klar, was Gysi ankündigen würde. Der stellte fest: "Noch nie war die Zustimmung in meiner Fraktion zu mir so groß wie jetzt." Ein Abgeordneter habe zu ihm gesagt, er solle doch Fraktionsvorsitzender bleiben, weil er das kleinere Übel wäre. "Jetzt weiß ich, was das kleinere Übel ist, nämlich ich", schmetterte Gysi seinem feixenden Publikum zu. Um sofort zu ergänzen, wie sehr es ihn freue, dass sowohl "meine Partei als auch ich in der Bevölkerung einen beachtlichen Akzeptanzschub erfahren haben". Das sei nicht immer so gewesen. "In den ersten Jahren meiner politischen Tätigkeit begegneten mir fast nur Extreme. Entweder wurde ich geliebt, fast angebetet, oder gehasst. Beides ist sehr anstrengend."

Vom Hass hatte Gysi auch auf dem Parteitag 2012 in Göttingen gesprochen. Vom Hass in seiner Fraktion. Noch heute finden einige in seiner Fraktion, dass der damals so wütende Fraktionsvorsitzende maßlos übertrieben habe. Die meisten aber bestehen darauf, Gysi habe damals die Partei gerettet. Der ist noch heute stolz auf seinen Göttinger Auftritt. Gequält hat Gysi auch die Ablehnung, die ihm zeitweise im Bundestag entgegenschlug. "Ich werde die Anhörung im Immunitätsausschuss im Bundestag nie vergessen." Es ging um die vermeintliche IM-Tätigkeit des Anwalts, um den angeblichen Verrat an Mandanten wie Robert Havemann und anderen Bürgerrechtlern. Gegen die Stimmen der Linken und der FDP wurde Gysi vom Bundestag moralisch verurteilt. Vor Gericht konnte Gysi durchsetzen, dass man ihn nicht als Stasi-Spitzel bezeichnen durfte. Im Internet ist ein Tonbandprotokoll zu finden, das Gysi beim Plädoyer als scheinbar willfährigen Diener der Partei-und Staatsführung erscheinen lässt. Dass es sich dabei um Taktik zugunsten der Mandanten gehandelt haben könnte, halten die einen für sicher und ziehen die anderen nicht einmal in Erwägung.

Gregor Gysi hat, wie er selbst sagt, einen hohen Preis für seine Jahre in der Politik gezahlt. Es sei zu wenig Zeit für Familie und Freunde geblieben. Als am Freitag ein Dokumentarfilm über ihn Premiere hatte, sprach er im RBB-Interview davon, dass man sich in der ersten politischen Reihe zu wichtig nehme. Anderen rät er: "Macht nicht denselben Fehler. Macht wenigstens andere." Zurzeit ist Gregor Gysi Bundestagsabgeordneter, Chef der Europäischen Linken und Talkmaster.