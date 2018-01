Nah ans Wasser gebaut

Klaus D. Grote

Oranienburg (OGA) Der Beschluss zur Freihaltung eines 50 Meter breiten Uferstreifens entlang der Havel soll aufgehoben werden. Das Bundesnaturschutzgesetz reiche aus, meint die Stadtverwaltung. Der Beschluss wurde in der Vergangenheit ohnehin mehrfach umgangen und wiederholt in Frage gestellt.

Durch die bodentiefen Fenster im Lesesaal der Stadtbibliothek reicht der Blick zur Havel. Gleich gegenüber ist auf der anderen Uferseite ein Einfamilienhaus entstanden, nur wenige Schritte vom Flussufer entfernt. 50 Meter breite freie Ufersteifen werden auf beiden Seiten nicht eingehalten. Dabei hatten die Stadtverordneten in einem Beschluss im Jahr 2000 festgelegt: "Die Stadt Oranienburg ist bemüht, den Havelgrünraum als Grünverbindung für den Fuß- und Radverkehr sowie als Biotopverbindung zu pflegen und zu entwickeln. Die Uferbereiche sind grundsätzlich in einer Breite von 50 Metern von der Bebauung freizuhalten."

Der Beschluss wurde seither mehrfach aufgeweicht. Die fünf, im vergangenen Jahr fertiggestellten Stadtvillen der Woba gegenüber dem Schloss halten den geforderten Bebauungsabstand ebenso wenig ein wie einige neue Einfamilienhäuser in Havelnähe. Auch auf dem früheren Interfalz-Gelände an der Robert-Koch-Straße soll die Bebauung bis nah ans Wasser heranreichen - so sieht es der im vergangenen Jahr beschlossene Bebauungsplan vor.

Weitere Uferbebauungen sollen folgen. So plant das Unternehmen Porta auf seinem Grundstück an der Friedensstraße ein Möbelhaus, das den bislang geforderten Abstand ebenfalls unterschreiten würde. In der Stadtverordnetenversammlung gab es deshalb im Oktober eine Kontroverse, die Pläne wurden dann überraschend abgelehnt. Der Linken-Fraktionsvorsitzende Ralph Bujok hatte zum wiederholten mal kritisiert, dass die Stadtverordneten ihren eigenen Beschluss zur Uferfreihaltung missachten würden und stellte ihn deshalb in Frage.

Die von Bujok geforderte Reaktion kommt nun aus dem Stadtplanungsamt. "Anpassung Baufreihaltebereich von Gewässerufern in Oranienburg", heißt die Beschlussvorlage, die am 30. Januar zuerst im Bauausschuss diskutiert werden soll. Baustadtrat Frank Oltersdorf räumt ein, dass der alte Beschluss für die Innenstadt wenig praktikabel sei. Aber auch ohne den Beschluss blieben die Gewässerufer geschützt. Das Bundesnaturschutzgesetz fordert die Freihaltung von ebenfalls 50 Metern - allerdings nur im Außenbereich. "Das gilt für alle Gewässer. Der bisherige Beschluss bezog sich lediglich auf die Havel", erklärt Oltersdorf. An das Bundesgesetz musste sich die Stadt auch bislang schon halten. Ausnahmeregelungen sind jedoch möglich, wenn sie beispielsweise dem Stadtbild, der wirtschaftlichen Entwicklung oder der Daseinfürsorge dienen. Möglich wird damit beispielsweise ein Schulneubau in Ufernähe oder auch Gewerbe.

Für den Neubau der Stadtbibliothek galt ein entsprechender Bebauungsplan mit der Wiederherstellung der Bebauung entlang der drei Straßenachsen gegenüber dem Schloss. Das Wohnhaus auf der gegenüberliegenden Seite der Bücherei orientiert sich an der bestehenden Bebauung. Möglich wird dadurch aber wiederum eine Bebauung der benachbarten Kleingärten in ähnlicher Weise. "Da wurde eine Marke gesetzt", räumt Oltersdorf ein. Doch für die Gärten gebe es noch keinen Bebauungsplan.

Kritiker befürchten, dass mit der Aufhebung des alten Uferstreifen-Beschlusses Investoren Tür und Tor geöffnet werden sollen. Allerdings war die 50-Meter-Vorgabe auch schon bisher kein Mittel, um Investoren abzuschrecken. Die geplante Wohnbebauung am Alten Speicher hält den geforderten Abstand ebenfalls nicht ein.

Eine Privatisierung von Uferzonen und deren Unerreichbarkeit droht dennoch nicht. "Wir haben in der Vergangenheit versucht, die Wasserräume erlebbar zu machen", sagt Baustadtrat Oltersdorf. Erst mit der Landesgartenschau entstand die Havelpromenade, die direkte Zugänge zum Ufer schuf. An diesem Ziel der Stadtplanung ändere sich nichts, versichert Oltersdorf. Das gelte sowohl für die Havel als auch für alle anderen Gewässer Oranienburgs.