Starker Widerstand gegen Groko

Tilman Trebs

Oberhavel (OGA) Die große Koalition bleibt auch nach der Sondierung mit CDU und CSU das ungeliebte Kind in der SPD. Widerstand gibt es auch im Landkreis Oberhavel. Am Donnerstag soll der Unterbezirk bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung in Oranienburg Farbe bekennen. Die Kreisvorsitzende Andrea Suhr geht davon aus, dass sich die Mehrheit der Genossen im Kreis gegen eine Regierung mit der Union ausspricht.

Die Stimmung ist schon wieder im Keller. Im Grunde ist sie sogar noch schlechter als vor einem Jahr. Beim Neujahrsempfang Ende Januar 2017 hielt Bundestagskandidat Benjamin Grimm eine sehr sozialdemokratische Rede. Sigmar Gabriel erwähnte er mit keinem Wort. Der damalige Parteichef taugte nicht mehr als Zugpferd. Wer, wie Grimm, etwas werden wollte, hielt lieber Abstand. Als kurz danach Martin Schulz als Kanzlerkandidat und Heilsbringer präsentiert wurde, versanken auch die Oberhaveler Genossen in Euphorie. Andrea Suhr verkündete beinahe im Wochentakt stolz die Zahl der Neueintritte. Benjamin Grimm und seine Wahlkämpfer huldigten dem neuen Mann in Berlin wie verliebte Teenager.

Was ist davon geblieben? "Martin Schulz ist immer noch mein Parteichef. Ich schätze ihn nach wie vor sehr", sagt Andrea Suhr. Gleichzeitig muss sie neuerlichen den Aderlass der Partei mitverwalten. "Die Ersten treten schon wieder aus", konstatiert sie enttäuscht. "Und wenn die GroKo kommt, werden es noch mehr. Einige haben ihren Abschied schon angekündigt."

Das will die Granseer Rechtsanwältin verhindern. Sie hofft, dass der Bundesparteitag einer erneuten Regierungsbeteiligung am kommenden Sonntag eine Absage erteilt. "Ich war zwar von Anfang an skeptisch, aber für die Sondierungsgespräche. Doch das Ergebnis ist eine Enttäuschung. Es enthält so gut wie nichts, wofür wir Sozialdemokraten stehen. Dafür sollen wir Positionen übernehmen, gegen die wir bis zur Wahl hartnäckig gekämpft haben. Wenn wir das machen, stehen wir als Umfaller da." Schlimmer noch findet die Kreisvorsitzende, dass das Sondierungspapier weder Visionen noch konkrete Ziele enthalte. "Vor vier Jahren hatten wir noch den Mindestlohn und die Rente mit 63 durchgesetzt. Jetzt doktern wir ein bisschen bei der Pflege und bei der Rente herum. Das ist zu wenig. "Was wir brauchen, sind große Reformen."

Auch der letztlich gescheiterte Bundestagskandidat Grimm ist frustriert: "Mich überzeugt das Sondierungsergebnis nicht. Ich bin gegen die Groko. Im Wahlkampf habe ich besonders für mehr bezahlbaren Wohnraum, eine Beschränkung der Leiharbeit, die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung und gute Bildung von Anfang an geworben. Hier sind die Ergebnisse wirklich schwach." Hinzu kämen die Zugeständnisse bei Finanzen und Migration: "Das Gesamtergebnis stimmt einfach nicht." Am Sonnabend hat Andrea Suhr bei Facebook den Kommentar eines Journalisten geteilt, der den Sozialdemokraten attestiert hatte, sich in den Sondierungsgesprächen von der Union über den Tisch habe ziehen lassen. "Der Kommentar gibt die Stimmungslage vieler SPD-Mitglieder sehr gut wieder", schrieb Andrea Suhr dazu.

Doch nicht jeder sieht das so. Oranienburgs SPD-Vorsitzender Dirk Blettermann findet nicht, dass sich seine Partei nach der Sondierung unter Wert verkaufe. "Das Glas ist halbvoll und nicht halbleer. Wir haben die Einführung der Grundrente erreicht und die paritätische Finanzierung der Sozialausgaben. Die Arbeitgeber werden wieder mit der Hälfte zur Kasse gebeten. Das muss man nicht kleinreden." Blettermann meint, es wäre vermessen, zu erwarten, dass eine Partei, die nur 20 Prozent bei den Bundestagswahlen erreicht habe, ihr komplettes Wahlprogramm in einer neue Regierung einbringen könne. Die Oppositionsrolle, die sich all die Genossen wünschen, die ihre Profilbilder in den sozialen Netzwerken mit "NoGroKo"-Bannern versehen haben, ist für den Oranienburger keine Alternative. "Wir müssen unsere staatspolitische Verantwortung wahrnehmen und eine Regierung bilden.Die Alternative wären Neuwahlen. Danach stehen wir mit Sicherheit nicht besser da, als jetzt." Mühlenbecks SPD-Bürgermeister Filippo Smaldino-Stattaus kann das Gejammer in seiner Partei nicht mehr hören. Sie solle lieber zeigen, was sie drauf hat, fordert er

Beim vermeintlichen Koalitionspartner in spe hält sich das Verständnis für die Zerrissenheit innerhalb der SPD in Grenzen. "Ich hätte mir auch mehr gewünscht", sagt Oberhavels CDU-Bundestagsabgeordneter Uwe Feiler, dem die Interessen des Mittelstandes im Sondierungspapier noch zu kurz kommen. "Aber wenn drei Parteien an einem Tisch sitzen, läuft es am Ende eben auf einen Kompromiss hinaus. Ich finde, dass sich sowohl die Union als auch die SPD im Sondierungspapier wiederfinden." Die Sozialdemokraten hätten einige ihrer Positionen durchsetzen können. "Insofern hoffe ich, dass sich die Parteimitglieder noch besinnen und am Ende für die Koalition stimmen." Hoffnung gibt Feiler das Votum aus dem Havelland, das neben Oberhavel zu seinem Wahlkreis gehört. "Dort hat sich die SPD bei einer Klausurtagung bereits mehrheitlich für die GroKo ausgesprochen."

Der CDU-Kreisvorsitzende hat zumindest ein wenig Verständnis für die Lage der SPD. "In unsere Partei haben wir zum Teil ähnliche Diskussionen. Bei uns gibt es die Befürchtung, dass vier weitere Jahre mit der SPD die politischen Ränder stärken." Dennoch werde die große Koalition nicht an der Union scheitern. "Wir vertrauen unseren Verhandlern in Berlin. Das sollte die SPD auch tun oder eine neue Führungsriege wählen." Während Feiler zur Not auch eine Minderheitsregierung akzeptieren würde, die sich viele Sozialdemokraten wünschen, sieht Bommert keine Alternative zur GroKo.