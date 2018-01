Mieter ertappen Gesuchten auf frischer Tat

Mandy Oys

Velten (OGA) Die Einbrüche in Keller eines Mietshauses an der Veltener Poststraße am Wochenende scheinen aufgeklärt zu sein. Die Polizei meldet die Festnahme eines 32-jährigen Vietnamesen. Der Mann ist von Mietern am Montagvormittag auf frischer Tat ertappt worden. Er floh, die gerufenen Beamten konnten ihn in der Breiten Straße allerdings einholen. Wie Toralf Reinhardt von der Polizeidirektion Nord sagt, habe sich der 32-Jährige stark gewehrt. Er habe mit Pfefferspray überwältigt werden müssen. Bei der Überprüfung kam heraus, dass der Einbrecher bereits gesucht wird. In Halberstadt wurde Reinhardt zufolge ein Haftbefehl gegen ihn erlassen, weil er sich der Abschiebung entzogen hat. In einem der Keller an der Poststraße fanden Beamte wenig später 30 000 unverzollte Zigaretten. Der Vietnamese sitzt in Haft.