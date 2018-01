Tribüne für Bürgerinitiative

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Knapp 80 Strausberger haben beim Stadtentwicklungsgespräch mit Bürgermeisterkandidatin Birgit Bärmann Möglichkeiten frühzeitiger Bürgerbeteiligungen und künftige Wohnbauschwerpunkte diskutiert. Um Bauland besser im städtischen Interesse entwickeln zu können, schlägt Bärmann eine kommunale Grundstücksgesellschaft vor.

Die Bürger, und zwar die unmittelbar wie auch die mittelbar betroffenen, noch vor dem politischen Beschluss zur Aufstellung eines Bebauungsplanes umfassend einzubeziehen, ist ein Vorschlag, der im Stadtentwicklungsgespräch der Bürgermeisterkandidatin Birgit Bärmann am Donnerstagabend viel Zustimmung geerntet hat. Unterbreitet hat ihn allerdings nicht die Kandidatin, sondern der Strausberger Peter Müller in Auswertung mehrerer Bebauungsplanverfahren, bei denen sich Bürgerinitiativen gebildet hatten.

Birgit Bärmann griff diese Anregungen auf und sagte zu, im Fall ihrer Wahl zur Bürgermeisterin am 25. Februar größtes Augenmerk auf die frühzeitige Bürgerbeteiligung, früher und wirksamer als im bisherigen B-Plan-Verfahren vorgesehen, zu legen.

In einem reichlich halbstündigen Eingangsvortrag hatte die jetzige Fachbereichsleiterin Technische Dienste - was den gesamten Baubereich von der Stadtplanung über Hoch- und Tiefbau bis hin zum Stadtforst umfasst - die Grundlagen der Stadtentwicklung dargelegt. Ausgehend von der regionalen Entwicklungsplanung Berlin-Brandenburg und der historisch gewachsenen elf Kilometer langen Bandstruktur der Stadt, hatte sie den knapp 80 Besuchern im Konferenzraum des STIC an der Garzauer Chaussee die Entwicklungsmöglichkeiten und Wohnbaupotenziale der Stadt mit einer Computerpräsentation dargelegt. Nicht zuletzt dank der natürlichen Gegebenheiten liegen die vor allem östlich der Stadt. Sollte die Bundeswehr tatsächlich einmal die Barnim-Kaserne freiziehen (nicht vor 2024), böten sich dort ideale Möglichkeiten für einen ganz neuen Stadtteil.

Eine Gruppe von Bürgern, die schon in jüngster Vergangenheit sehr engagiert bei diesem Thema mitgeredet hat, ist die Bürgerinitiative Naturraum Strausberg-Ost. Protagonist Thomas Nöring erneuerte deren Forderung nach innerstädtischer Verdichtung und warnte vor dem Bau von Schlaf-Satellitenstädten im Außenbereich. "Stattdessen sollten Wohnungen so gebaut werden, dass alle wichtigen Infrastruktureinrichtungen in der Stadt zu Fuß oder per Fahrrad erreichbar sind."

Er warnte auch vor einem imaginären Wettlauf mit anderen Kommunen um den meisten Zuzug. Ohnehin hätten schon einige dem ungebremsten Bevölkerungswachstum einen Riegel vorgeschoben.

Neben dem Wohnungsbau sprach Hildtraudt Mattausch die kulturellen Bedürfnisse an. Sie forderte konkret, die Turn- und Festhalle an der Wriezener Straße zu einem kulturellen Zentrum für die Stadt auszubauen: "Neuenhagen hat ein Bürgerhaus, Hoppegarten hat sein Gemeindezentrum. Alle Gemeinden in der Umgebung haben sich so etwas geschaffen, nur Strausberg hat alles abgeschafft."

Birgit Bärmann versprach rückhaltlos: "Sollte ich zur Bürgermeisterin gewählt werden, wird dieses Gebäude nicht verkauft, sondern genauso für die kulturellen Bedürfnisse, für Stadtverordnetenversammlungen und Sportgruppen nutzbar gemacht." Doch Hildtraudt Mattausch sprach noch mit einer anderen Forderung allen anderen aus dem Herzen: "Unternehmen Sie als Bürgermeisterin etwas gegen die Ruinen in der Altstadt. So viele Jahre nach 1989 leben wir immer noch mit Trümmerhaufen in unserem Stadtzentrum!" Auch darum werde sie sich mit Nachdruck kümmern, sagte Birgit Bärmann zu und unterbreitete ganz zum Schluss einen Vorschlag zur praktischen Umsetzung.

Die Kandidatin will eine kommunale Grundstücksgesellschaft gründen. Die soll im Auftrag der Stadt brachliegende Grundstücke von Bund, Land und privaten Eigentümern kaufen, sie dann entsprechend den Vorstellungen und Beschlüssen der Stadtverordneten und der frühzeitig beteiligten Bürger entwickeln, nachdem das Baurecht hergestellt wurde.

Wenn es passt, könnte sie die Grundstücke sogar vermarkten. Als mögliche Flächen benennt Birgit Bärmann das Areal vom Mühlenweg bis zur Straße Am Flugplatz, die ehemalige Polizei-Liegenschaft und die Konversionsfläche an der Hegermühlenstraße südlich der Elisabethstraße.