Immer dünnere Personaldecke

Bert Körber

Kiel (MOZ) Für die Volleyballer der TSGL Schöneiche heißt es nach der zu erwartenden Niederlage bei den KMTV Eagles Kiel, dem souveränen Tabellenführer der Dritten Liga Nord, den Blick sofort nach vorn auf die nächsten Aufgaben zu richten, in denen es um wichtige Punkte für den Klassenerhalt geht.

Die Leistung beim Ligaprimus stimmte trotz eines 0:3 (26:28, 24:26, 20:25) über weite Strecken und gibt Anlass zur Hoffnung, dass das vorrangige Saisonziel möglichst schnell unter Dach und Fach gebracht werden kann. Einzig die dünne Personaldecke bereitet den Schöneicher Verantwortlichen um Trainer Peter Schwarz immer größere Sorgen.

Auch in der gut besuchten Hein-Dahlinger-Halle in Kiel standen bei den Gästen wieder nur acht Spieler auf dem Protokoll und Schwarz somit nur sehr eingeschränkte Wechseloptionen zur Verfügung, um die - durchaus vorhandenen - Chancen für eine zählbare Ausbeute konsequenter nutzen zu können. So konnte nur der etatmäßige Zuspieler Lennart Salabarria auf der für ihn ungewohnten Diagonalposition ein-gesetzt werden, da Benno Hartung nicht seinen besten Tag erwischt hatte. Und obwohl der 19-jährige Salabarria zum Teil sehenswerte Punkte erzielte, reichte es in der Crunchtime der ersten beiden Durchgänge am Ende nicht zu einem Satzgewinn für die TSGL. Die Hausherren zeigten ihrerseits eindrucksvoll, warum sie zu Recht an der Spitze stehen und den Aufstieg in die 2. Bundesliga anstreben.

Dennoch sollte das Schöneicher Team um Kapitän Lucas Grofe entsprechendes Selbstvertrauen für die anstehende nächste schwere Auswärtshürde am Sonnabend beim Aufsteiger und Tabellennachbarn SSV Gardelegen getankt haben. Dabei gilt es neben den angestrebten Punkten gegen einen unmittelbaren Konkurrenten im Kampf gegen den Abstieg auch die Schmach der deutlichen 0:3-Heimniederlage aus dem Hinspiel zu tilgen. Allerdings ist der Liga-Neuling, der mit einem 3:1-Auswärtssieg bei Schlusslicht TSV Spandau bis auf einen Zähler an die Randberliner heranrückte, für seine Heimstärke und ein lautstarkes Pub-likum bekannt und gefürchtet. "Wir fahren aber nicht nach Sachsen-Anhalt, um uns kampflos zu ergeben und werden uns entsprechend vorbereiten", verspricht Grofe einen engagierten Auftritt seines Teams.