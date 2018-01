HSC wartet weiter auf ersten Punkt

Christopher Kranich

Frankfurt (MOZ) Die Handballerinnen des HSC 2000 Frankfurt bleiben in der Brandenburgliga weiter ohne Sieg und Punkt. Im erst vierten Heimspiel der Saison unterlagen die Oderstädterinnen dem SV Lok Rangsdorf nach 60 spannenden Minuten mit 26:28 (12:14).

Die HSC-Frauen kamen gut aus den Startlöchern und eroberten promt den ersten Ball in der Abwehr. Den direkten Gegenzug vollendete Lisa Berger nach schönem Anspiel von Kathleen Rußmann zum 1:0. Fortan entwickelte sich in den ersten Minuten eine torreiche Partie, in der die Frankfurterinnen immer vorlegen konnten. So stand es nach fünf Spielminuten bereits 4:3 für die Gastgeberinnen und man hatte den Eindruck, dass im dieser Partie der langersehnte erste Sieg gelingen könnte.

Die Gäste aus dem Fläming ließen sich jedoch auch in der Folgezeit nicht abschütteln und kamen vor allem durch Konter immer wieder zum Torerfolg. So übernahmen sie nach 14 Minuten erstmals mit 7:6 die Führung. Vor allem die erst 16-jährige Kathrin Aberle zeigte eine starke Partie und krönte ihre Leistung mit neun Toren. Es blieb dennoch ein enges Spiel, wo sich kein Team entscheidend absetzen konnte. In die Kabinen ging es beim Stand von 12:14.

Die ersten Minuten nach dem Seitenwechsel verliefen wieder ausgeglichen und bis zum 15:18 blieben die Frankfurterinnen in Schlagdistanz. Kurz darauf mussten die HSC-Frauen jedoch zwei Zeitstrafen hintereinander verkraften, was die Rangsdorferinnen sofort auszunutzen wussten. Sie spielten konsequent die Überzahlsituationen aus und konnten sich nach 45 Minuten bis auf 24:17 absetzen. Das Spiel schien entschieden, doch die Mannschaft um Geburtstagskind Nicol Leuschner kämpfte sich fünf Minuten vor dem Schluss nochmal auf drei Tore heran. Beim 23:26 wurde nun nochmal eine offensive Deckungsvariante gewählt, um den Gegner zu schnellen Abschlüssen zu zwingen. Eine Minute vor der Schlusssirene nutzten die Gäste einer dieser Gelegenheiten zum endgültigen Knockout. Am Ende stand ein knappes 26:28 im ersten Heimspiel 2018 auf der Anzeigetafel.

Trainer Heiko Hillebrand erklärte nach dem Spiel: "Wir waren heute wieder einen Schritt näher am Sieg als noch in der letzten Woche. Wir hatten eine zehnminütige Schwächephase im Spiel, die der Gegner eiskalt genutzt hat und sich absetzen konnte. Es ist jetzt erst Halbzeit der Saison. Wir haben noch zehn Spiele vor uns, in denen wir zeigen können, dass wir es besser können als in der Hinrunde. Davon bin ich weiterhin überzeugt."

Mut macht der Zuspruch, den die Mannschaft in dieser schwierigen Phase in den sozialen Netzwerken und von den Zuschauerrängen immer wieder erhält. Ob ehemalige Mitspieler, Gegner oder Freunde und Bekannte - niemand hat das Team abgeschrieben. Und erst Recht nicht die Mannschaft sich selbst. Viel Zeit zum traurig sein bleibt den HSC-Frauen ohnehin nicht. Zum Auftakt der Rückrunde erwartet die Hillebrand-Sieben am Sonnabend um 18 Uhr den HSV Falkensee 04 in der Sabinushalle. Das Hinspiel war mit 21:24 verloren gegangen.