Neu geschriebenes Integrationskonzept übergeben

Viele Interessierte waren in der vergangenen Woche gekommen, um das neu geschriebene Integrationskonzept an die Stadt zu übergeben. © Foto: MZV

Alexandra Gebhardt

Brandenburg (MOZ) Über fünf Jahre ist es bereits her, dass die Stadtverordnetenversammlung der Havelstadt eine "Konzeptionfür die Integration von bleibeberechtigten Zuwanderern sowie für eine Verbesserung der Lebenssituation von Flüchtlingen in der Stadt Brandenburg an der Havel" beschloss. Anlass dafür war die im November 2012 fortgeschriebene Integrationskonzeption des Landes, die aufzeigte, dass sich Integrationsprobleme und -herausforderungen aber auch Erfolge am ehesten auf kommunaler Ebene zeigen. Allerdings stieg die Zahl asylsuchender Menschen in den darauffolgenden vier Jahren derartig stark an, dass eine Reihe gesetzlicher Regelungen angepasst wurde - was folglich auch die Überarbeitung des Integrationskonzeptes nötig machte.

Ende 2016 wurde deshalb bereits im Rahmen zweier Ideenwerkstätten mit reger Beteiligung der Stadtgesellschaft festgelegt, wie der Neuschreibungsprozess des Integrationskonzeptes gestaltet werden soll, um eine möglichst breite Beteiligung und damit gleichsam eine Vielfalt an Wissen und Perspektiven einfließen zu lassen. Als Ergebnis wurde sodann ein Planungskonzept erstellt, das dem Prozess der Neubearbeitung und Fortschreibung des Integrationskonzepts der Stadt Brandenburg an der Havel im Jahr 2017 zugrunde liegt.

Insgesamt 76 Menschen aus den Bereichen Politik und Verwaltung, verschiedenen Unternehmen, Initiativen, Vereinen und Netzwerken, Haupt- als auch Ehrenamtliche wie Geflüchtete und Migranten arbeiteten im vergangenen Jahr innerhalb von fünf Arbeitsgruppen - 1. Soziale Teilhabe, Sport, Kultur und Religion, 2. Gesundheit, 3. Wohnen und Unterkunft, 4. Erwachsenenbildung & Arbeitsmarktintegration und 5. Kinder und Familie - nun an der Erarbeitung eines neuen Konzeptes. Unter der Prozessbeteiligung von Birgit Gericke, Geschäftsführerin des BBAG in Brandenburg, sammelten sie zunächst gemeinsam Ziele und Leitlinien, die mithilfe eines Maßnahmenkatalogs untersetzt wurden. Fachveranstaltungen wie jene mit Professor Peter Knösel von der Technischen Fachhochschule Potsdam halfen den Teilnehmern zudem, bestehendes Wissen, etwa zu den rechtlichen Rahmenbedingungen des Asylrechts, zu vertiefen.

Vorgestellt und übergeben wurde das überarbeitete Integrationskonzept in der vergangenen Woche nun offiziell an Dr. Wolfgang Erlebach, Sozialbeigeordneter der Stadt. Er würdigte sowohl die umfangreiche Beteiligung und das Engagement der Tätigen und gab an, die neu erstellte Konzeption im weiteren Verlauf zu prüfen und gemeinsam mit einer kleinen Steuerungsgruppe aus Prozessbeteiligung Stück für Stück in die politischen Entscheidungsprozesse zu integrieren. Die Ausländerbeauftragte der Stadt, Katrin Tietz, bedankte sich zudem bei allen für den äußerst fruchtbaren Arbeitsprozess und den umfangreichen Wissenaustausch - auch in dem Wissen, dass hier die Basis für weitere Arbeiten gelegt wurde.

Nähere Informationen zur Neuschreibung des Integrationskonzeptes erhalten Interessierte unter https://www.stadt-brandenburg.de/fileadmin/pdf/00/Auslaender/Integrationskonzept_BRB.pdf.