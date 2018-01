13 Stunden Spaß

Hubertus Rößler

Eisenhüttenstadt (MOZ) Das Team "Sunshine Lollipops" aus Berlin hat das 26. Eisenhüttenstädter Neujahrsturnier gewonnen. Der Wettbewerb mit 20 Mix-Volleyball-Mannschaften wurde am Sonnabend über 13 Stunden lang in den Sporthallen am Diesterweg und an der Schleuse ausgetragen.

Als das Finale zwischen den Berliner Teams "Sunshine Lollipops" und "ImPoSand" mit 2:0 endete, war es bereits 21 Uhr. Nach insgesamt 13 Stunden Volleyball ging es anschließend weiter in die Bierstube des Aktivist, wo die Sportler den langen Tag mit dem ein oder anderen Getränk gemütlich ausklingen ließen. Organisiert wurde das Neujahrsturnier vom VSB Offensiv Eisenhüttenstadt. "Im vorigen Jahr haben wir ausgesetzt, weil wir ein Zeichen setzen wollten. Der Sport bekam von der damaligen Rathaus-Führung einfach keine Unterstützung. Das hat sich jetzt unter dem neuen Bürgermeister zum Glück geändert. Die Zusammenarbeit mit der Stadt war dieses Jahr sehr gut", sagte der VSB-Vorstandsvorsitzende Torsten Geller.

Mit 20 Mannschaften waren bei der 26. Auflage allerdings etwas weniger Teams als normalerweise dabei. "Da wir erst im September entschieden haben, das Turnier wieder auszutragen, war die Inselhalle schon belegt. Auch die anderen Hallen waren durch Veranstaltungen geblockt, so dass wir entschieden haben, auf das zweite Januar-Wochenende auszuweichen und die Sporthallen am Diesterweg und an der Schleuse zu nutzen." Allerdings war an diesem Wochenende ein regulärer Spieltag auf Volleyball-Landesebene angesetzt, daher waren zehn Mannschaften weniger als in den Vorjahren am Start. Auch die Brandenburgliga-Frauen des VSB offensiv waren unterwegs und fuhren beim 1. VC Wildau zwei 3:1-Siege gegen den Gastgeber und den Saarower VSV ein. "Das erste Januar-Wochenende ist ohnehin besser geeignet, da über Weihnachten und Neujahr viele ehemalige Eisenhüttenstädter in ihrer alten Heimat sind und dies eine gute Gelegenheit ist, seine alten Freunde wiederzusehen", erklärte Geller, der im kommenden Jahr wieder auf den ursprünglichen Termin hofft und die Spiele dann möglichst auch wieder auf drei Sporthallen verteilen möchte.

Unabhängig davon fand die als Spaßturnier deklarierte Veranstaltung wieder auf einem sehr hohen sportlichen Niveau statt. "Durch die auswärtigen Mannschaften ist das Niveau seit Jahren gestiegen. Bei den Frauen sind Spielerinnen bis zur Regionalliga dabei, bei den Männern bis zur Brandenburgliga. Einige haben auch schon 3. Liga gespielt." Das Turnier hat sich über die Jahre fest im Terminkalender etabliert und immer weiter herumgesprochen. Die teilnehmenden Teams kommen daher nicht mehr nur aus dem Umland, sondern auch aus Berlin und Magdeburg. Die drei erstplatzierten Mannschaften, die auch das Niveau des Turniers bestimmten, stammen allesamt aus Berlin. Auf Rang 4 landete die BSG Stahl Eisenhüttenstadt hinter den "Endorphin Junkies".

Auch die Altersstruktur geht immer weiter zurück, die Spieler waren im Alter zwischen 14 Jahren und Mitte 50. "Bis vor einigen Jahren habe ich noch mitgespielt, aber jetzt tue ich mir das nicht mehr an", sagte Torsten Geller mit einem Schmunzeln. Gespielt wurde das Mix-Turnier, bei dem in jeder Mannschaft drei Frauen und drei Männer stehen mussten, in zwei Fünfergruppen und über zwei Gewinnsätze. Da alle Plätze ausgespielt wurden, absolvierte jedes Team acht Spiele, insgesamt kamen so 78 Partien zusammen.

Seit zwölf Jahren mit dabei sind die "Schmetterplosiven". "Wir stammen alle ursprünglich aus Eisenhüttenstadt und leben jetzt verstreut in Deutschland - zum Beispiel in Berlin, Oranienburg und Siegen", berichtete Franziska Kreibe. Die 32-Jährige spielt wie ihre Teamkollegen im Verein Volleyball, an diesem Tag steht aber der Spaß im Vordergrund. "Wir haben auch nicht extra zusammen trainiert. Es geht eher darum, die Leute von früher zu treffen." Gewöhnungsbedürftig fand sie allerdings, dass ein möglicher Entscheidungssatz erstmals nur bis fünf Punkte gespielt wird. "Da muss man von Anfang an konzentriert sein, sonst hat man keine Chance", sagte sie.

Seit mehreren Jahren dabei ist auch der SV Preußen Frankfurt. "Für uns ist es eine gute Möglichkeit, als Mix-Team Spielpraxis zu sammeln. Da viele höherklassige Spieler dabei sind, können wir außerdem etwas lernen und haben dabei noch viel Spaß", sagte Mannschaftskapitänin Henriette Tetzner. "Bei uns in der Region gibt es ja nicht so viele Turniere, daher sind wir immer sehr gerne dabei. Die Veranstaltung ist außerdem immer super organisiert, allerdings fangen die Spiele um 8 Uhr ganz schön früh an."

Noch länger auf den Beinen war das Organisationsteam des VSB Offensiv. Neben Torsten Geller waren Christian Dürre, Thomas Drescher, Ralf Meinel und Frank Zager den ganzen Tag über damit beschäftigt, Ergebnisse einzutragen, zu rechnen und Fragen zu beantworten. "Wir können zwar nicht mitspielen, aber dafür gewinnen wir nachher die Party", sagte Christian Dürre mit einem Augenzwinkern.