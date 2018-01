Fußball ist ihre große Leidenschaft

Roland Hanke

Storkow (MOZ) Bis zum 19.Februar können die Leser der Märkischen Oderzeitung für ihre Favoriten bei der Wahl der populärsten Sportler des Jahres 2017 in Oder-Spree abstimmen. Die MOZ stellt alle 36Kandidaten vor. Heute: Fußballerin Ilona Hummel vom Storkower SC.

"Ich muss in Bewegung bleiben, will die Mädels mit meiner Erfahrung unterstützen und noch so lange am Ball bleiben, wie es meine Gesundheit erlaubt." Das sagt Ilona Hummel, die seit nunmehr fast 19Jahren dem runden Leder hinterher jagt. Die 58-Jährige Storkowerin dürfte die älteste Spielerin in der Frauen-Kreisliga von Ostbrandenburg sein. Und sie ist hoch motiviert, mit den zum Teil mehr als 40Jahre jüngeren Mädels des Storkower SC erfolgreich zu sein.

Nach der rund eineinhalbjährigen Pause sind SSC-Frauen im Sommer in die Kreisliga zurückgekehrt. "Die Saison ist für uns gut angelaufen. Der dritte Platz kann sich sehen lassen. Damit hat vorher bestimmt niemand gerechnet", sagt Ilona Hummel. Und sie hat selbst mit dazu beigetragen: Denn am 3.Spieltag Mitte September rettete sie mit ihrem Treffer zum 3:3 gegen Grün-Weiß Letschin einen wichtigen Punkt.

Wie viele Tore sie in ihrer Laufbahn geschossen hat, weiß sie nicht. "Ich habe ja sonst auch meist in Abwehr und Mittelfeld gespielt. Aber Trainer Thomas Maletzki stellt mich jetzt vorn rein, wenn ich eingewechselt werde", erklärt Ilona Hummel, die seit mehr als 31Jahren mit ihrem Mann Kurt verheiratet ist und die Kinder Kristin (30) und Martin (26) groß gezogen hat. Inzwischen ist mit Ole auch ein Enkel da, der Ende Januar seinen ersten Geburtstag hat. Es würde nicht wundern, wenn es dann von Oma Ilona einen kleinen Ball als Geschenk gibt.

Kinder zum Fußball zu bringen - und dabei speziell Mädchen -, ist die andere Passion von Ilona Hummel, die seit fast 30Jahren als Zivilangestellte der Bundeswehr in Storkow als Rechnungsführerin arbeitet. Nachdem sie 1999 den Frauen-Fußball in Storkow ins Leben gerufen hatte, fing sie ab März 2011 auch damit an, dort den Mädchen-Fußball aufzubauen. Aus den damals acht Spielerinnen sind inzwischen rund 60 geworden. Neben den Frauen sind beim SSC derzeit vier Nachwuchs-Teams im Spielbetrieb, davon zwei auf Landes-Ebene.

Darauf können Ilona Hummel und ihr Verein stolz sein. Sie selbst trainiert derzeit mit den F-, E- und D-Juniorinnen drei Teams - zum Teil mit Unterstützung von Müttern und Vätern der Spielerinnen. Einer dieser Unterstützer ist Burkard Mell als Betreuer der D-Mädchen, die am Wochenende Futsal-Landesmeisterinnen wurden. Und er hat eine hohe Meinung von Ilona Hummel. Sie stelle sicher, dass im "Bermudadreieck Storkow-Schlepzig-Beeskow kein weibliches Fußball-Talent verloren geht - durch wiederholte Einladungen nach Storkow, motivierende Ansprachen, Abstimmung der Trainingszeiten auf die Verfügbarkeit der Spielerinnen, Events wie Weihnachten, Saisonabschluss, Fußballcamps in Storkow und an der Ostsee und vieles mehr."

Und genau das macht Ilona Hummel riesigen Spaß, auch wenn sie sich dabei jede Menge Freizeit ans Bein bindet. Ihr Training zweimal in der Woche jeweils drei Stunden bereitet sie zu Hause am Computer vor. Dazu kommen die Punktspiele, drei Stunden bei Heimpartien plus Fahrzeit bei Auswärtsspielen. Und sie freut es, dass einige Eltern mithelfen, die "manchmal aufgeregten Hühnerhaufen zu bändigen", sagt Ilona Hummel, die auch ihrer eigenen Familie sehr dankbar für das Verständnis für ihre große Leidenschaft ist. "Mir macht das einfach Spaß. Und wenn ich dann sehe, dass die Arbeit Früchte trägt, dann kann ich schon stolz darauf sein."

Einsatzwillen, Kampfgeist und Ehrgeiz sind Markenzeichen von Ilona Hummel - egal ob als Übungsleiterin bei den Mädchen oder selbst als Spielerin auf dem Platz, die auch nicht vor eigenen blutigen Knien im Training oder Punktspiel zurückschreckt. "Ich will immer das Beste geben für die Mannschaft, mit ihr Spaß und natürlich auch Erfolg haben - sowohl als Spielerin als auch als Trainerin der Mädchen-Teams", sagt die Storkowerin, die für Mitspielerinnen sowie für ihre Schützlinge immer ein offenes Ohr hat.

Fußball ist für Ilona Hummel ein Elixier, das ihr Leben in Schwung hält. Ihr Mann habe ihr von einem Bericht über eine Trainerin erzählt, die ihr Amt mit 75Jahren noch ausübt. "Na, da habe ich ja noch reichlich Luft nach oben", sagt die Storkowerin mit einem Augenzwinkern.