Dritter Streich in Folge

Die Fußballer des TSV Premnitz erwiesen sich zwar als gute Gastgeber, den "Pott" wollten sie aber dennoch nicht in fremde Hände abgeben. © Foto: MZV

Christoph Laak

Premnitz (MOZ) Die Fußballer des TSV Chemie Premnitz haben es erneut geschafft und nach einem knappen Finalerfolg über den Werderaner FC Viktoria zum dritten Mal in Folge ihr eigenes Hallenturnier gewonnen. Zuvor gab es über mehr als Stunden tollen Fußball und spannende Spiele auf dem Parkett zu sehen.

Schon beim Einlaufen der Mannschaft sorgten die Organisatoren für den ersten "Gänsehaut-Moment", als die Mannschaften mit jeweils einem Einlaufkind der Premnitzer F-Junioren in die gut besetzte Halle einliefen. Danach sollten gleich die Gastgeber an der Reihe sein. Sie hatten in ihrem ersten Spiel gegen den TSV Brettin/Roßdorf noch Probleme und setzten sich erst spät durch.

Danach hatten die Gastgeber mit dem SV Hohennauen sowie Empor Schenkenberg (jeweils 5:1) weniger Probleme und machten den Halbfinaleinzug bereits vorzeitig perfekt. Da sich auch der Werderaner FC keine Blöße gab, kam es zwischen beiden Mannschaften zum direkten Duell um den Gruppensieg. Werder, das die beste Spielanlage aller teilnehmenden Teams hatte, setzte sich knapp mit 3:2 durch und zog als Erster in die Vorschlussrunde ein.

Positiv präsentierten sich auch die Kicker des SV Hohennauen, die im letzten Jahr noch punktlos blieben, aber diesmal ordentlich mithielten und gegen Brettin/Roßdorf gar einen 3:2-Sieg feiern konnte.

Spannender ging es in der Gruppe B zu. Der Mögeliner SC startete mit zwei Siegen in das Turnier und durfte sich Hoffnungen auf die K.O.-Spiele machen. Nach zwei knappen Niederlagen gegen Tangermünde und Sieversdorf musste der MSC seine Hoffnungen aber begraben. "Es war ein toll organisiertes Turnier. Schade, dass wir den möglichen Halbfinaleinzug verpasst haben", schätzte der Mögeliner Kapitän Daniel Lilke ein.

Am Ende zogen in dieser Gruppe Saxonia Tangermünde und der FSV Havelberg in die Runde der letzten Vier ein. Probleme hatte anfangs die Fußballer des FC Rot-Weiß Nennhausen, die sich im Turnierverlauf aber steigerten und durch Sebastian Koch, der mit einem gefühlvollen Heber traf, das vielleicht schönste Turniertor erzielten. Zu einem Punktgewinn reichte es jedoch nicht.

Im ersten Halbfinale traf das Chemie-Team auf Tangermünde und ließ den Sachsen-Anhaltinern, die mit Abdul Turkmane den besten Kicker des Turniers stellten, beim 3:1-Sieg keine Chance. Das zweite Semifinale verlief deutlich spannender. Der FSV Havelberg und Werder lieferten sich einen offenen Schlagabtausch. Es ging hin und her, Hallenfußball wie man ihn sich vorstellt. Letztlich behielt der Brandenburgligist mit 5:4 die Oberhand und zog verdientermaßen in das Endspiel ein.

In diesem kam es zum erneuten Aufeinandertreffen mit dem TSV Chemie, indem sich beide Teams nichts schenkten. Nach zwölf Minuten stand es 3:3, so dass die Entscheidung im Penaltyschießen fallen musste. Hier wurde der Premnitzer Joseph Asaba zum Helden, parierte zwei Werderaner Bälle und bescherte Chemie den Turniersieg. Obendrein wurde er von den Trainern zum besten Torhüter des Turniers gewählt.

"Im Finale standen sich die beiden besten Teams gegenüber. Der Glücklichere hat dann gewonnen", so TSV-Trainer Olaf Krause.