Schwarzwild-Abschuss auf hohem Niveau

Christian Schönberg

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Im Landkreis Ostprignitz-Ruppin ist in der Jagdsaison deutlich mehr Schwarzwild erlegt worden als sonst. Lauf Auskunft der Jagdbehörde des Kreises hat es 2016/17 4700Abschüsse gegeben. Im Durchschnitt waren es in den Jahren 2004 bis 2015 etwa 4300Stück.

Damit stieg die Zahl um knapp zehn Prozent. Der gesteigerte Abschuss von Wildschweinen ist wegen der Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest von Osteuropa in Richtung Deutschland in den Fokus gerückt. Die Seuche ist auch für Hausschweine hochansteckend und nahezu immer tödlich. Menschen können sich grundsätzlich nicht anstecken, aber das Virus verbreiten.

Der Landkreis hat jetzt schon die Tierhalter darauf aufmerksam gemacht, Maßnahmen zu ergreifen, die gegen eine Ansteckung des eigenen Bestands wirken können. Direkte Kontakte zu Wild sollen vermieden werden. Futter und Einstreu seien geschützt zu lagern. Nur notwendiges Personal sollte den Stall betreten. Dass Gerätschaften und Stall desinfiziert werden und das Personal Schuhe und Arbeitskleidung stets zu wechseln habe, gehört ebenso zu den Vorsichtsmaßnahmen. Nicht zuletzt geht es darum, keine Speiseabfälle zu verfüttern. Beim Ausbruch der Seuche im Osten der Tschechischen Republik wird davon ausgegangen, dass ukrainische Schlachtabfälle dazu beigetragen haben können (RA berichtete).

Dass der Wolf in irgendeiner Weise an der Verbreitung der Pest beiträgt, wie mancher meint, gilt dagegen als höchst unwahrscheinlich: Es gibt viel weniger Exemplare zwischen dem Osten Polens oder Tschechiens und der deutschen Grenze - zumindest viel weniger Exemplare als die vielen Millionen Menschen, die Rohwurst oder -schinken konsumieren und im Lkw mitunter einige hundert Kilometer in kurzer Zeit zurücklegen können.