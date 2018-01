Panketals Bürgermeister gestorben

Sabine Rakitin

Panketal (MOZ) Der langjährige Bürgermeister von Panketal, Rainer Fornell (SPD), ist am 15. Januar 2018, überraschend gestorben. Er soll einem Herzinfarkt erlegen sein. Fornell wurde 53 Jahre alt.

Ende des vergangenen Jahres hatte der gebürtige Thüringer, der seit Mitte der 1990er-Jahre in Schwanebeck lebte, seine Kandidatur zur Landratswahl im Barnim am 22. April angekündigt. Am kommenden Wochenende wollte die Barnimer SPD über seine Nominierung entscheiden.