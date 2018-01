Vermisstes Baby Yasmina B. in den Niederlanden gefunden

Anja Hamm

Oberhavel/Neuruppin (OGA) Das vermisste zehn Monate alte Mädchen Yasmina B. ist am Montag in den Niederlanden gefunden worden. Das teilt die Polizeidirektion Nord in Neuruppin am Dienstag mit.

Das zuletzt in Gransee lebende Mädchen galt seit dem 31. Dezember 2017 als vermisst. Die Polizei hatte Yasmina B. bundesweit mit einer öffentlichen Fahndung gesucht. An der Suche beteiligt waren mehr als 100 Polizeibeamte aus mehreren Bundesländern sowie der Niederlande.

Yasmina B. ist in Deutschland geboren. Ihre getrennt lebenden Eltern kamen im Zuge der großen Flüchtlingswelle aus verschiedenen Ländern in die Bundesrepublik und lernten sich hier kennen. Zuletzt war das Mädchen in Gransee gemeldet. Dort war es vor ihrem Verschwinden auch an den Vater übergeben worden. Darüber, ob er das Kleinkind vereinbarungsgemäß am 31. Dezember zurückgab, hatten beide Seiten unterschiedliche Angaben gemacht.