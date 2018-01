Temnitzequeller wollen L18-Daten sammeln

Markus Kluge

Temnitzquell (MOZ) Rägelin bekommt in diesem Jahr eine neue Ortsdurchfahrt. Damit verschwindet eines der letzten schlechten Teilstücke auf der Landesstraße 18. Wie sich die bessere Fahrbahn auf den Verkehr auswirkt, das wird die Gemeinde Temnitzquell womöglich künftig genau beobachten.

Einen entsprechenden Antrag wird der Ausschuss für "Windenergie-Verkehrssituation-Freiraum" bei seiner nächsten Sitzung am kommenden Dienstag beraten. Einbringen wird ihn Ausschussvorsitzende Charis Riemer selbst. Sie möchte, dass die Gemeinde das Amt Temnitz beauftragt, beim Landesbetrieb Straßenwesen und beim Landkreis Ostprignitz-Ruppin alle relevanten Daten aus jüngeren Verkehrszählungen abzufragen. "Es geht einfach darum, etwas in der Hand zu haben", sagte sie am Montag.

Wenn die Bauphase an der L18 in Rägelin beginnt, werden die direkten Anlieger in Rägelin und Katerbow für einige Wochen Ruhe vor dem großen Durchgangsverkehr haben. Riemer befürchtet aber, dass nach dem Abschluss der Arbeiten der Verkehr auf dieser dann noch besseren Strecke zunehmen wird - und zwar mehr als zuvor. "Gefühlt ist es auch so, seitdem die Straße in Katerbow wieder offen ist. Das haben mir Anwohner berichtet", so Riemer.

Die L18 ist nach dem Dafürhalten der Temnitzqueller eine beliebte Strecke für den so genannten Mautausweichverkehr. Das heißt, die Lkw-Fahrer sparen etwas Autobahnmaut, wenn sie auf dem Weg nach Süden oder Osten beispielsweise in Herzsprung von der Autobahn24 abfahren und erst in Neuruppin wieder auf die Autobahn oder die Bundesstraße 167 auffahren. "Zahlenmäßig können wir das aber nicht unterlegen", so Riemer. Nach ihrer Meinung sollte die Gemeinde deshalb Daten sammeln, um diese künftig vergleichen zu können. Schließlich - darauf weist das Amt Temnitz hin - würde der Landesbetrieb alle fünf Jahre das Verkehrsaufkommen an den Landesstraßen messen. Sollten tatsächlich mehr Lkw durch die Dörfer rollen, wäre das laut Riemer ein Argument dafür, dass sich die Gemeinde dafür stark macht, dass auch auf dieser Strecke Maut gezahlt werden muss. Schließlich soll das bundesweite Maut-Streckennetz in diesem Jahr um 40000 Kilometer erweitert werden - allerdings auf Bundesstraßen. Von dem Vergleich der Zahlen könnten laut Riemer auch die Anwohner profitieren. Nach ihrem Kenntnisstand existieren noch Klagen von Anliegern gegen den Landkreis. Der hatte vor rund fünf Jahren alle Anträge der Bürgerinitiative gegen den Mautausweichverkehr auf der L18 abgelehnt, die zu einer Verkehrsberuhigung geführt hätten. Seitdem aber an der L 18 gebaut wird, würden diese Verfahren ruhen, so Riemer. Mit dem Ende der Arbeiten im Herbst dieses Jahres könnte das aber wieder aktuell werden.

Die Sitzung des Ausschusses findet am Dienstag nächster Woche um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus von Rägelin statt.