43 Teilnehmer aus der Mittelmark bei "Jugend musiziert"

Juliane Keiner

Mittelmark/Rathenow (BRAWO) Am kommenden Wochenende werden vom 19. bis zum 21. Januar wieder zahlreiche Kinder und Jugendliche in den verschiedensten Bereichen ihr musikalisches Können präsentieren.

Die Kreismusikschule Potsdam-Mittelmark, die bereits in den vergangenen Jahren sehr erfolgreiche Ergebnisse erzielt hat, ist wieder zahlreich vertreten. Mit insgesamt 43 jungen Talenten tritt die mittelmärkische Kreismusikschule beim Regionalwettbewerb "Jugend Musiziert" in Rathenow an. Die Jüngste Teilnehmerin ist acht Jahre alt.

In der diesjährigen Solwertung sind Teilnehmer bei Blas- und Zupfinstrumenten vertreten.

In der Duo Wertung spielen in den Kategorien "Klavier 4-händig", "Duo Klavier und ein Streichinstrument" sowie "Duo Kunstlied Klavier und Singstimme" die Schüler in allen Altersgruppen mit um eine möglichst gute Bewertung.

Aber: dabei sein ist nach wie vor alles! Und bereits die Vorbereitungsphase bereitet den Teilnehmern stets viel Vergnügen. Sie lernen neues Repertoire kennen und durch das Zusammenspiel im Duo ist schon so manche neue Freundschaft oder ein festes Ensemble entstanden.

Die Regionalewettbewerbe, die erste Phase von Jugend musiziert, findet in mehr als 160 Regionen statt. Die zweite Phase sind die Landeswettbewerbe im März , die in jedem Bundesland und in drei Deutschen Schulen im Ausland stattfinden. Der Bundeswettbewerb vom 17. bis zum 24. Mai ist die finale Phase.