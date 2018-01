Helmut Kautz

Brück (BRAWO) Das Dreieck mit dem Gottesnamen symbolisiert in der Brücker Lambertuskirche das Auge Gottes. Ansonsten schaut Jesus Christus vom Kreuz die Menschen an. Aber blickt Gott uns wirklich an? Und wie schaut er uns an? Das ist das Thema für den besonderen Gottesdienst "Begegnung plus" mit gemeinsamen Gespräch, Kindergottesdienst und Mittagessen am kommenden Sonntag, 21. Januar. Los gehts um 10.30 Uhr im Gemeinderaum Brück. "Herzliche Einladung an Menschen die einen neuen Blick riskieren wollen!", so Pfarrer Helmut Kautz.