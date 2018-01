"Das Kind war völlig ausgeliefert"

Dorothee Torebko

Ulm (MOZ) Jörg Fegert beschäftigt sich seit mehr als drei Jahrzehnten mit den Folgen von Kindesmissbrauch und leitet die Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie des Universitätsklinikums Ulm. Dorothee Torebko sprach mit ihm über den Freiburger Fall.

Herr Fegert, welche Auswirkungen hat ein jahrelanger Missbrauch auf das Kind?

Das Kind wird das Geschehene nie wieder los, denn man kann das Trauma nicht ungeschehen machen. Aber man kann durch Therapie das Erlebte besprechbar machen. Kinder, die Missbrauch erlebt haben, leiden häufiger an schweren Depressionen. Viele verletzen sich selbst und es kann auch dazu kommen, dass sie sich selbst umbringen wollen. Körperliche Folgen können ebenfalls zu den Langzeitfolgen gehören. Im Freiburger Fall erlebte das Kind ein völliges Ausgeliefertsein und wurde systematisch kriminell auch zu ökonomischen Zwecken trotz klarer Umgangsverbote ausgebeutet. Deshalb ist der Fall so schockierend.

Welche Therapiemöglichkeiten gibt es?

Man muss zunächst einen sicheren Ort für das Kind herstellen, wo es sich geborgen fühlt und mit dem Erlebten auseinandersetzen kann. In einem Heim zum Beispiel. Im Freiburger Fall war der Junge zwar in einem Heim, er wurde aus diesem aber herausgenommen. Das wird bei ihm das Vertrauen auch in die helfenden Institutionen erschüttert haben. Kommt der Junge nun in ein weiteres Heim, startet er mit einem höheren Misstrauen.

Der Hauptverdächtige soll selbst vergewaltigt und von seinem alkoholkranken Vater geschlagen worden sein. Werden Opfer eher zu Tätern?

Wenn man sich die Literatur anguckt, haben Opfer ein leicht erhöhtes Risiko, Täter zu werden. Allerdings wird der übergroße Anteil nicht dazu, sondern zu fürsorglichen Eltern. Man wird nicht automatisch Täter, wenn man misshandelt wurde.

Ist der Hauptverdächtige pädophil?

Man kann aus der Ferne nicht sagen, ob er pädophil ist oder nicht. Er kann das Kind aus ökonomischen Gründen missbraucht haben. Nur weil ein Mensch Kinder missbraucht, weiß ich nichts über seine sexuelle Disposition.

Das Universitätsklinikum Ulm stellte im März eine Studie vor, in der festgestellt wurde, dass zwischen 2011 und 2016 die Quote der Missbrauchsopfer angestiegen ist. Fast jeder siebte Deutsche hat Missbrauch erlebt. Gibt es immer mehr Straftäter oder ist die Gesellschaft aufmerksamer gegenüber dem Thema geworden?

Seit dem Skandal 2010, als auch medial über den Missbrauchsbereich Familie geredet wurde, trauen sich immer mehr Menschen an die Öffentlichkeit. Früher ist die Dimension nicht erkannt worden, heute melden sich 60-Jährige, um über ihre Erfahrungen zu berichten. Ich würde trotzdem nicht sagen, dass heute alles schlimmer ist. Es hat nur eine andere Qualität. Denn mittels des Internets kursieren Filme von sexuellem Missbrauch an Kindern im Netz, die dort nicht mehr weg zu bekommen sind.

Welche Möglichkeiten haben zum Beispiel Nachbarn, wenn sie einen Missbrauch vermuten?

Im Bundeskinderschutzgesetz ist geregelt, dass man einen Beratungsanspruch hat. Der gilt für Ärzte, aber auch für alle anderen Personen. Macht sich der Nachbar Sorgen, hat er einen Anspruch, sich durch eine insoweit erfahrene Fachkraft zum Beispiel beim Kinderschutzbund beraten zu lassen und zu schildern, was er beobachtet hat. Die Befürchtung, ich darf mich nicht in Privatangelegenheiten einmischen, ist überzogen.