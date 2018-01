Verband: „Man muss uns jagen lassen“

Mathias Hausding

Frankfurt (Oder) (MOZ) Mit dem Vorrücken der Afrikanischen Schweinepest rückt die Arbeit der Jäger in den Fokus. Matthias Schannwell, Geschäftsführer des Landesjagdverbands Brandenburg, erklärt im Gespräch mit Mathias Hausding, wie die Abschusszahlen von Wildschweinen erhöht werden könnten.

Herr Schannwell, die Jägerschaft steht oft pauschal in der Kritik, nun ruft man sie zu Hilfe. Wie sehen Sie die Diskussion der vergangenen Tage?

Jeder fühlt sich jetzt berufen, etwas zum Thema zu sagen. Es heißt dann, wir Jäger seien gefordert, mehr Schweine zu schießen. Das wollen wir auch gerne tun. Man muss uns aber auch lassen und nicht unnötig behindern.

Die Landesregierung hat aus Sorge vor der Pest für die Jäger manches erleichtert? Wo gibt es noch Reserven?

Ab April soll es 50 Euro Prämie für jedes Tier geben, das in den einzelnen Revieren im Vergleich zum Jagdjahr 2015/16 mehr erlegt wird. Kann man machen, aber damit bestraft man die in der Vergangenheit bereits Fleißigen. Mecklenburg-Vorpommern hat einen viel besseren Ansatz und zahlt bereits seit Dezember 2017 ab dem ersten Tier für jedes Schwein 25 Euro, egal wie viel Gewicht es hat.

Das ist viel Geld.

Ja, umgerechnet auf die Brandenburger Wildschwein-Strecke vom vergangenen Jahr wären das rund zwei Millionen Euro. Allerdings, wenn sich die Afrikanische Schweinepest bei uns verbreiteten sollte, reden wir von Schäden im Milliardenbereich.

Stichwort Trichinenschau: In Sachsen übernimmt nun das Land die Kosten von knapp zehn Euro pro Tier. In Brandenburg gibt es einen Flickenteppich: Nur wenige Landkreise übernehmen die Kosten.

In 90 Prozent der Kreise müssen die Jäger diese Gebühr bezahlen. Das lädt nicht dazu ein, zehn Kilo schwere Frischlinge zu schießen, was im Kampf gegen die Schweinepest aber wichtig wäre. Hier sollte das Land in der jetzigen Krisensituation helfen. Außerdem haben wir weite Wege von 30, 40 Kilometern zu den Laboren, in denen die Proben abgegeben werden müssen. Das kostet Zeit und Geld. Da überlegt man sich, ob man ein kleines Tier schießt, das kaum zu vermarkten ist.

Was erwarten Sie von den Bauern?

Tierhalter müssen mehr denn je auf Hygiene achten. Das reicht von intakten Zäunen bis zu Anlagen zur Desinfektion, die auf dem neuesten Stand sein müssen. Als studierter Landwirt weiß ich, wovon ich rede. Auf den Feldern sind Verabredungen mit den Jägern zu treffen über Anbauarten und Bejagungsschneisen.

Wird mehr Wild geschossen, ist mehr Fleisch auf dem Markt. Wie wirkt sich das auf die Preise aus?

Es wird dann immer schwieriger, unser hochwertiges Lebensmittel unter die Leute zu bringen. Denn die üblichen Importe aus Australien und Neuseeland liegen ja auch noch in den Kühltruhen der Supermärkte. Die Jäger bekommen kaum einen Euro pro Kilo für ihr Wild. Das ist viel zu billig.

Was ist zu tun?

Wir wünschen uns Unterstützung zum Beispiel in Form einer Kampagne: Staatliche Kantinen könnten verstärkt auf Schwarzwild setzen. Auch eine staatlich finanzierte Marktstützung, wie sie bei den Bauern üblich ist, sollte kein Tabu sein. Also das Herauskaufen und Einlagern von Fleisch, um es in ruhigeren Zeiten wieder auf den Markt zu bringen.

Wäre die bislang verbotene Jagd in Naturschutzgebieten wichtig im Kampf gegen die Afrikanische Schweinepest?

Selbstverständlich. Diese Gebiete sind ideale Rückzugsgebiete für das Schwarzwild. Die Jagd muss auf der gesamten bejagbaren Fläche mit aller Intensität ausgeübt werden.