Fernsehteam filmte Polizeieinsatz

Dietmar Stehr

Nietwerder (MOZ) Deutschland kann Zeuge eines Einsatzes der Neuruppiner Polizei werden: Als die Beamten am Montagnachmittag eine Verkaufsveranstaltung in der Bärenschänke in Nietwerder auflösten, lag ein Fernsehteam des Senders rtl auf der Lauer.

Bei der Verkaufsaktion sollten laut Polizei Arzneien und Lebensmittelzusätze an die Besucher gebracht werden. Die Beamten beendeten die Veranstaltung gegen 16.45 Uhr. Sie sind nach einem Hinweis darauf aufmerksam geworden. Die drei Organisatoren der Verkaufsaktion, die 41, 47 beziehungsweise 55 Jahre alt sind, konnten keine Reisegewerbekarte vorweisen. Das ist in diesem Fall aber vorgeschrieben. Des Weiteren müssen Veranstaltungen solcher Art 14 Tage vorher angezeigt werden. Auch das ist nicht passiert.

Die Masche der Verkäufer ähnelt einschlägig bekannten: Auf den Werbezetteln fehlten an den Waren die Preishinweise und Gewinne wurden versprochen. Ein Mitarbeiter des Neuruppiner Ordnungsamtes war in Nietwerder vor Ort und bestätigte den Verstoß gegen die Gewerbeordnung. Zu diesem Zeitpunkt hatten die zwielichtigen Geschäftemacher bereits mit mehr als 30 Teilnehmern zwischen 67 und 85 Jahren Verträge abgeschlossen. Diese wurden aufgelöst. Die Polizei nahm Anzeigen wegen Betrugs auf.