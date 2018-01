Monika Martincevic

Brandenburg (MOZ) Kulturliebhaber aufgepasst: Ab dem kommenden Donnerstag, 18. Januar, wird das 4. Sinfoniekonzert unter dem Titel "In Freundschaft" von den Brandenburger Symphonikern und zwei Solokünstlerinnen (Konstanze von Gutzeit (Violoncello), Sarah Christian (Violine) im Großen Haus des Brandenburger Theaters aufgeführt.

Die Besucher bekommen u.a. folgende Werke zu hören: Joseph Joachims Hamlet Hamlet - Ouvertüre op. 4, Joseph Haydns Sinfonie Nr. 98 B-Dur Hob 1:98 und Johannes Brahms Doppelkonzert a-Moll für Violine, Violoncello und Orchester op. 102.

Über die Entstehung des Titels:

Die Werke sind als Zeugnisse persönlicher Nähe zwischen den Komponisten zu verstehen. Den Anfang macht die "Hamlet-Ouvertüre op.4" von Joseph Joachim, die Johannes Brahms überschwänglich lobte. Davor hatten Joachim und Brahms sich in Hannover kennengelernt, 22 beziehungsweise 20 Jahre alt, Joachim ein bekannter, weit gereister Virtuose, Brahms ein schüchterner, unbekannter Pianist und Komponist auf seiner ersten Konzertreise. Joachim öffnete Brahms die Türen zur Musikwelt. Und er wurde sein lebenslanger Freund, der Brahms mit Rat und Tat zur Seite stand. Die Freundschaft zerbrach jedoch, als sich Joseph Joachim von seiner Frau scheiden ließ. Brahms hatte für die Frau, eine der bedeutendsten Sängerinnen jener Zeit, Partei genommen. Die nach etlichen Jahren erreichte Versöhnung komponierte er als Doppelkonzert, seinem letzten großen Orchesterwerk, das am Ende des Sinfoniekonzerts zu hören sein wird. Dazwischen steht Joseph Haydns B-Dur-Sinfonie Nr. 98 auf dem Programm, wobei Haydn während des zweiten Londoner Aufenthalts seine Trauer über Mozarts Tod in den Mittelsatz der B-Dur-Sinfonie Nr. 98 hineinkomponierte. Von niemandem bemerkt, zitierte er zweimal acht Takte aus Mozarts Jupitersinfonie, als könne er den geliebten Toten noch einmal zum Sprechen bringen.

An jedem Konzertabend findet jeweils um 18.45 Uhr eine ca. 30-minütige Einführung im Foyer Großes Haus mit Peter Gülke statt. Der Eintritt ist frei und unabhängig vom Konzertbesuch.

Weitere Aufführungstermine des 4. Sinfoniekonzerts sind Freitag, 19. Januar, und Samstag, 20. Januar jeweils um 19.30 Uhr.

Der Eintritt in der Kategorie I beträgt 31 / ermäßigt 25 Euro. In der Kategorie II kostet das Ticket 26 / ermäßigt 20 Euro. Tickets können telefonisch unter 03381/51111 bestellt werden.