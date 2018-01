Zwölfjähriger verfolgt Einbrecher und wird geschlagen

Anja Hamm

Leegebruch (OGA) Ein Zwölfjähriger hat am Montag einen Einbrecher verfolgt. Der Junge hatte offenbar einen unbekannten Mann im Garten des Hauses in der Maxim-Gorki-Straße beobachtet und ihn angesprochen. Daraufhin verließ er das Grundstück und flüchtete. Der Junge lief hinterher und wurde dabei von dem Unbekannten mit einem Stock geschlagen. Er wurde leicht am Oberkörper verletzt. Der Täter war etwa 30 bis 35 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und dicklich. Er war mit einem Kapuzenpullover und Jogginghosen bekleidet und soll eine Sonnenbrille dabei gehabt haben. Die Kriminalpolizei ermittelt.