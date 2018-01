Rund 1.200 Kinder und Jugendliche in Rathenower Sportvereinen

Simone Weber

Rathenow (BRAWO) Um erfolgreiche Sportler eines Jahres zu ehren, sollte man das ganze Jahr abwarten. Das beherzigte die Stadt Rathenow und hatte erst im Januar zur Ehrung in den Blauen Saal des Kulturzentrums eingeladen. In der Rathenow gibt es etwa 50 Sportvereine, denen auch rund 1.200 Kinder und Jugendliche angehören. Sie standen im Mittelpunkt der Veranstaltung. Bürgermeister Ronald Seeger (CDU) sowie Vertreter des Kreissportbunds Havelland ehrten auf Vorschlag der Sportvereine0 19 besonders erfolgreiche junge Aktive sowie ihre Trainer.

Bereits als Sportler des Jahres 2016 wurden Emily Rick (15) und Florian Schwarzlose (11) des 1. Badminton Club Rathenow geehrt. Auch im letzten Jahr vertraten sie ihren Verein und die Stadt erfolgreich. Als Vierjährige wurde Kim Penzold 2011 erstmals als "Sportlerin des Jahres" geehrt. Auch 2017 war die heute Zehnjährige im Golf wieder erfolgreich und qualifizierte sich in mehreren Wettbewerben fürs Bundesfinale.

Unter den Schwimmern der SG Einheit wurden Marie-Susan Köhler (12), Franz Weihs (14) sowie Ole Schenk (13) geehrt. Als Kanutin war 2017 Pauline Gribba (12) und als Ruderer Cecile Sommerfeld (11), Bennet Stimming (12), Florian Tantius (14) sowie Claudia Lindemann (14) besonders erfolgreich. Vom Verein für Leichtathletik wurden die zwölfjährigen Frances Franek, Hannah Damböck und Emily Quast zur Ehrung vorgeschlagen.

Die jüngsten Geehrten waren die Judoka Tobias Kalisch (7), Carina Shiroko (8), Edél Edelberg (7) und Florian Beck (9) des Rathenower Judo Clubs. Tobias erreichte 2017 bei 14 Wettkämpfen in Brandenburg und Sachsen-Anhalt in den Altersklassen U8 bis U10 jeweils den 1. Platz. "Im Jahr 2016 haben wir an mehreren Grundschulen in Rathenow sowie in Großwudicke, Hohennauen und Nennhausen innerhalb eines Tages für unseren Sport geworben und so einige Nachwuchssportler gewinnen können", erzählte Judo-Trainer Oliver Krüger. So kam auch Edél Edelberg, die in Nennhausen zur Grundschule geht, zum RJC.

Als "Mannschaft des Jahres" wurden die B-Junioren-Fußballer des BSC Rathenow 1994 geehrt. Die Mannschaft der im letzten Jahr 15- bis 17-jährigen wurde in der Saison 2016/2017 Staffelsieger der Kreisklasse und holte 2017 den Kreispokal.

"Seit 2011 unterstützt die Stadt die Jugendarbeit in den Sportvereinen, indem sie städtische Trainingsstätten gebührenfrei für das Jugendtraining zur Verfügung stellt. Im vergangenen Jahr lag diese Summe bei 60.000 Euro", so Bürgermeister Ronald Seeger (CDU) in seinem Grußwort. "Nach einem differenzierten Pro-Kopf-Schlüssel förderte die Stadt die Jugendabteilungen der Sportvereine noch einmal direkt mit insgesamt 12.000 Euro. Für das Jahr 2018 wurde dieser Betrag auf 17.000 Euro erhöht."