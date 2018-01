Jubiläen bei fünf Künstlern und sieben Kunstvereinen

Simone Weber

Rathenow (BRAWO) Im Rahmen der jährlichen Auszeichnung der erfolgreichsten jungen Sportler des Jahres ehrte die Stadt auch in diesem Jahr wieder Künstler und Vereine auf dem Gebiet der Kultur, die 2017 ein Jubiläum oder besonderen Geburtstag feierten.

Die Malerin Doris Schacht feierte 2017 ihren 65. Geburtstag auch mit einer viel beachteten Ausstellung von September bis November im Kulturzentrum. Auch Wilfried Schwarz zeigte in seinem 80. Lebensjahr von September bis November in der ersten Etage Werke aus 60 Schaffensjahren. Alexander Dergunov beging 2017 seinen 60. Geburtstag. Einige seiner bildhauerischen Werke, wie das 2016 neu entstandene Krokodil am Havelarm, kann man im Optikpark betrachten. Marlies Gericke arbeitet mit Öl- und Wachsmalerei. Sie feierte im Vorjahr ihren 65. Geburtstag. Die Malerin Ute Arndt konnte 2017 ebenfalls auf 60 Lebensjahre zurückblicken. Als Gewinnerin des Publikumswettbewerbs der Frühlingsgalerie stellt sie in diesem Jahr 30 Bilder in der Rathausgalerie aus. Die Ausstellung "Momente", gemeinsam mit Sascha Vergin, dem ältesten Sohn des Bürgermeisters, wurde am vergangenen Freitag eröffnet und ist bis zum 31. März zu sehen.

Der Gemischte Chor Rathenow unter Leitung von Heidi Dummer besteht seit 65 Jahren. Vor jeweils 50 Jahren wurden der Rathenower Carnevals Club und die Rathenower Blasmusikanten gegründet. Der RCC startet am 27. Januar mit dem seit Wochen ausverkauften Seniorenfasching in die heiße Phase der närrischen Saison. 20 Jahre lang erfreut das Theater Lichtblick, unter Leitung von Stefan Schulz, das Publikum, unter anderen mit seinen Märchen in der Adventszeit. 15 Jahre lang frönen die Freunde des Rathenower Modelleisenbahn Vereins ihrem Hobby. Im Jahr 2007 gründeten Kinder und Enkel gemeinsam mit Rathenower Künstlern den nach ihrem Vater und Großvater benannten Karl-Mertens-Kunstverein Rathenow/Havelland. Im März beginnt eine Ausstellung des Kunstvereins im Kulturzentrum. Im Jahr 2017 bestand der Klangbreite e.V., der Kulturangebote der Stadt bündeln will, seit fünf Jahren. Zur Feierstunde musizierten Musikschüler der Musik- und Kunstschule Ton-Art e.V.