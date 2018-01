Daniel Schröder stellt ab Donnerstag im Kulturzentrum aus

Simone Weber

Rathenow (BRAWO) "Das Leben findet auf der Straße statt, und es ist lebenswert", so Daniel Schröder. "Und das male ich. Je lebendiger, um so besser." Die meist großformatigen Gemälde des Großwudickers haben einen hohen Wiedererkennungswert. Sie zeigen, genau beobachtet und mit kräftigen Acrylfarben gemalt, immer wieder belebte Situationen, vornehmlich im urbanen Potsdam und Berlin.

"Ich nehme gern mein Umfeld auf und halte den beobachteten Moment fest. Und ich male Situationen und Dinge, zu denen ich einen Bezug habe", so der 38-Jährige weiter. "Mit meinen Bildern möchte ich dem Betrachter eine Geschichte erzählen."

Dazu nimmt der Maler den Betrachter mit auf eine kleine Reise und lässt ihn den festgehaltenen Moment nacherleben. Den Bezug zu Potsdam hat Schröder, seit er vor rund 15 Jahren an der dortigen Universität Kunst und Geschichte im Lehramt studierte. Während seines Studiums lebte er teilweise in Berlin und hat dort immer noch Freunde.

Als Vorlage dienen Daniel Schröder Fotos, die er mit einer kleinen Kamera macht und mit der er einen speziellen Moment "einfriert". Die Szenen sind lebensbejahend. "Ich kann nur malen, wenn ich gut drauf bin. Meine Bilder sind keine Gemütsbilder. Ich möchte keine Bilder malen, die eine depressive Stimmung verbreiten", macht er klar. "Gerade das Leben in Berlin gibt mir immer wieder Impulse. In der Stadt lernt man viele interessante Ecken und Typen kennen. Aber auch das Havelland ist toll. Viele Havelländer haben nicht mehr den Blick für ihre eigene Heimat." So entstehen auch Gemälde, die die Schönheit der Region zeigen. Und trotzdem sind seine Bilder nicht unkritisch, zeigen eine verletzliche, zerbrechliche Welt.

Das Kunststudium fand Schröder zu "verschult". Ihm fehlte die Praxis. So entschied er sich gegen das Lehramt - für ein Leben als freischaffender Künstler. Auch wenn seine Bilder vor allem urbanes Leben zeigen, braucht er zum Malen die Ruhe. So zog er wieder nach Großwudicke zurück, wo seine Bilder entstehen. In seiner Heimat engagiert er sich auch dafür, mehr Kunst in den Alltag zu bringen. So organisiert er dieses Jahr zum dritten Mal den Künstlerwettbewerb im Rahmen der Frühlingsgalerie in der Rathenower Innenstadt und will das Event weiterentwickeln, um die Kommunikation zwischen Künstler und Betrachter zu verstärken.

Die neue Ausstellung "Flanieren und Innehalten" ist Schröders umfangreichste, zu sehen sind rund 55 Gemälde. "Das letzte, mit einer Berliner Szene, wurde nicht einmal eine Woche vor Ausstellungseröffnung fertig", so der Künstler. Die Ausstellung wird am Donnerstag, 19.00 Uhr, im Kulturzentrum eröffnet und ist dort bis 11. März zu sehen.