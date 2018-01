Start für Live-Übertragungen aus Fachausschüssen

Potsdam (dpa) Der Brandenburger Landtag startet in dieser Woche mit der Übertragung von Ausschusssitzungen im Internet. Den Auftakt mache am Mittwoch (10.00) der Arbeits- und Sozialausschuss, teilte die Landtagsverwaltung am Dienstag mit. Am 25. Januar sollen dann die Beratungen des Innenausschusses auf der Webseite des Landtags in Echtzeit übertragen werden. Für das Pilotprojekt, das der Hauptausschuss im Dezember beschlossen hatte, kommt eine schwenkbare Kamera zum Einsatz, die automatisch zum jeweiligen Redner schwenkt. Die Fachausschüsse tagen seit 2010 mit wenigen Ausnahmen öffentlich.

Je nach Ergebnis soll das Pilotprojekt auf weitere Ausschüsse ausgeweitet werden. "Gerade in unserem Flächenland und für beruflich oder familiär eingebundene sowie weniger mobile Bürgerinnen und Bürger bietet dieser Service mehr Transparenz in der Landespolitik", sagte Landtagspräsidentin Britta Stark. Bislang waren nur die Plenarsitzungen auf der Landtagsseite gestreamt worden. Seit 2015 seien auch die Beratungen der Enquetekommission zur Zukunft der ländlichen Regionen live übertragen worden, so der Landtag.