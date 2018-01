Frischmilch-Automat zum Selberzapfen abgebaut

Marco Winkler

Kremmen (HGA) Seit gut zwei Wochen fehlt dem Edeka-Markt in Kremmen ein 200-Liter-Automat, den selbst Brandenburgs Landwirtschaftsminister Jörg Vogelsänger (SPD) wenige Monate nach der Inbetriebnahme im Januar vorigen Jahres ausprobiert hat. Er bezeichnete den Automaten als "positives Beispiel für die Vermarktung regionaler Produkte aus Brandenburg". Am 3. Januar wurde der Frischmilch-Spender abgebaut. "Der Umsatz war nicht ausreichend", begründet diesen Schritt Karin Beuster. Sie ist Geschäftsführerin der Luch Agrar GmbH Tietzow. Kühe ihres Betriebes sorgten für die Milch. Die Nachfrage nach pasteurisierter Vollmilch zum Selberzapfen in 0,5- oder 1-Liter-Glasflaschen schien vorhanden zu sein. "Anfangs ist es gut angelaufen", so Beuster. Die Verkaufszahlen aber wurden immer geringer. "Schon im Sommer wollten wir den Automaten eigentlich abbauen." Doch Edeka-Geschäftsführer Claas Kelz konnte die Landwirtin überreden, den Kunden noch etwas Zeit zu geben. Im Dezember sei schließlich die Entscheidung gefallen, dass der Automat wirtschaftlich nicht mehr rentabel sei, so Karin Beuster.