Glüxritter-Cup: OFC Eintracht III organisiert Turnier für Kinder mit Down-Syndrom

Vereins-Informationen:



■ Verein: Was im Oktober 2013 als namenlose Eltern-Kind-Gruppe begann, steht heute unter dem Namen "Glüxritter". Die Mitglieder treffen sich einmal im Monat. Die Kinder haben die Möglichkeit, mit anderen Kindern mit und ohne Down-Syndrom zu spielen. Für die Eltern besteht die Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen und sich auszutauschen. Auch wenn der Name "Glüxritter" mittlerweile fest mit Oberhavel verbunden ist, ist ein Wohnort im Landkreis für Personen, die mitmachen wollen, keine Voraussetzung.

■ Kontakt: gluexritter-oberhavel@gmx.de

■ Kommende Veranstaltung: Auf den "Glüxritter-Cup" am 17.Februar folgt genau einen Monat später das Familienfest des Vereins. Dieses wird bereits zum fünften Mal von den Mitgliedern organisiert.

■ Sportliche Unterstützer: Ein Teil des Erlöses vom Hallenturnier im Februar wird den "Glüxrittern" zugute kommen. Es ist nicht die erste Aktion, mit welcher der OFC Eintracht dem Verein unter die Arme greift. Seit längerer Zeit setzen sich die dritte Mannschaft sowie die Ü-35-Spieler immer wieder für die Kinder mit Down Syndrom ein. Zudem ist das Logo der "Glüxritter" unter anderem auf den Trikots der Senioren zu sehen, mit welchen sie in der Fußball-Kreisliga West auf dem Platz stehen.

■ Oberhavel hilft:- 2017 gab es mehrere Benefizveranstaltungen von Sportlern aus dem Landkreis. Fußball-Brandenburgligist Oranienburger FC Eintracht trat gegen die Profis von Hertha BSC an. Die kompletten Einnahmen gingen an die Stiftung "yumme - Ernährung - Bildung - Gesundheit". - Außerdem lieferten sich Drittligist Oranienburger HC und die All-Stars des Deutschen Handballbundes für die Leegebrucher Flutopfer und das Hospiz Oberhavel einen freundschaftlichen Vergleich. - Hinzu kam ein Benefizspiel von Fußballerinnen für die Hinterbliebenen einer zuvor verstorbenen ehemaligen Mitspielerin in Borgsdorf. - Den Abschluss, zum Jahreswechsel, bildete traditionell der Spendenlauf der Speditionsfirma Koczessa. Dort wurde Geld für das Hospiz sowie den Förderverein der Regenbogenschule Hennigsdorf gesammelt. Gut 300 Läufer gingen für den guten Zweck auf die Strecke.(skr)