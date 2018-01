Basis für Brückenbau wird untersucht

Thomas Pilz

Fürstenberg (GZ) Das ehrgeizige Projekt Fußgängerbrücke über die Havel in Fürstenberg nimmt allmählich Gestalt an. Am Dienstag begannen Mitarbeiter der Firma H+P Geotec Erfurt mit Untersuchungen des möglichen Baugrundes unweit der Havel - auf dem Bebauungsplangebiet (B-Plan) Feldbäckerei.

Fürstenbergs Bauamtsleiterin Sylvia Jandt zufolge habe man mit dem Eigentümer des Areals, Jochen Hollinderbäumer, ein Wegerecht vereinbart - einstweilen wegen der Bautätigkeit. Das bedeute allerdings nicht, dort werde eine öffentliche Zuwegung zur Brücke errichtet, erklärte Jandt. Grund ist die fehlende Rechtssicherheit: Noch ist nicht klar, ob und wie der B-Plan, wenn es zu einer Vermarktung kommen sollte, geändert und in die Tat umgesetzt wird, betonte die Bauamtsleiterin. Offizielle Zuwegung bleibe südlich der Havel daher der Anschluss an die Steinförder Straße parallel zu den Gleisanlagen.

Die Geotec-Mitarbeiter Torsten Preiß und Silvio Puff drangen unterdessen mit schwerem Bohrgerät, das sich auch für Brunnenbohrungen eignet, etwa zehn Meter vom Ufer und der Bahnbrücke entfernt ins Erdreich ein. Festgestellt und beurteilt werden soll, wie sich die Bodenzusammensetzung auf die Gründung des Brückenbauwerks, die angrenzenden Rampen sowie die geplante Aussichtsplattform auswirkt. Zehn bis 20 Meter tief dringe man ins Erdreich ein, erklärte der Experte Torsten Preiß, der in Gera beheimatet ist. Rund zwei Wochen werde man damit beschäftigt sein.

Sogenannte Bohrkerne würden entnommen, desgleichen Boden- und Grundwasserproben. Selbstverständlich werde man die Dichte der Lagerung von Schichten im Erdreich feststellen, und zwar mittels Druck- und Rammsondierungen. Auf diese Art und Weise soll eine Mess-Sonde durch Schlagen oder Pressen in den Boden getrieben werden. Der Widerstand, den sie überwinden muss, erlaubt den Geotec-Mitarbeitern zufolge Aufschluss über die Dichte. Anschließend werde alles wieder ordnungsgemäß verfüllt.

Die gewonnenen Proben sollen anschließend in einem Labor bodenmechanisch und umweltchemisch untersucht werden. Sylvia Jandt betonte: Man gehe nicht davon aus, von Untersuchungsergebnissen überrascht zu werden, die das Projekt wesentlich beeinflussen könnten, vor allem kostenseitig. "Es werden sicher die in der Region typischen Bodenverhältnisse angetroffen, wie man sie um Uferbereich der Havel zu erwarten hat", erklärt die Bauamtsleiterin.

Mit anderen Worten, die Gesamtkosten betragen bei dem Brücken-Projekt nach wie vor rund 1,6 Millionen Euro. Wobei eine Förderung über das "Kleine Städte und überörtliche Zusammenarbeit"-Programm von Bund und Land in Aussicht steht. "Immerhin sind das 75 Prozent", merkt Jandt an.

Auch an der Zeitschiene für die Realisierung des Vorhabens halte man fest: "Bis Ende 2018 wollen wir möglichst mit der Planung fertig sein", so Jandt. Vorteilhaft wäre es überdies, dann auch schon über Ausschreibungen zu verfügen, "damit wir noch vor Ablauf der aktuellen Förderperiode des Vorhaben starten können", betont die Expertin. Erster Spatenstich sei in diesem Falle voraussichtlich im Frühjahr kommenden Jahres. Einige Hürden gelte es aber planerisch noch zu meistern, warnt die Amtsleiterin vor zu viel Optimismus. So müssten unter anderem noch umweltfachliche Fragen beantwortet werden.

Ursprünglich geplant war freilich, die Planung im vergangenen Jahr bereits abzuschließen. Die Deutsche Bahn AG ließ das Projekt auf dieser Zeitschiene allerdings "entgleisen": Der Erwerb zweier dringend für die Widerlager der Überführung benötigten Grundstücke von der Bahn AG zog sich zu lange hin.

Sylvia Jandt zufolge, läuft derzeit parallel zu den Baugrund-Untersuchungen der Ankauf der Grundstücke. Das bestätigte die zuständige Amtsleiterin im Rathaus, Carola Hoheisel: "Wir befinden uns da auf einem gutem Wege", sagte sie. Außerdem setzt sich die Stadt bereits mit der Planung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auseinander, betonte die Bauamtsleiterin.