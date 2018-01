Alexandra Gebhardt

Brandenburg (MOZ) Für die Entwicklung und Evaluierung eines Diagnostikgeräts für Menschen mit einer Amputation am Ober- oder Unterschenkel im Fachbereich Informatik und Medien der Technischen Hochschule Brandenburg (THB) in Kooperation mit der Uni Magdeburg werden Probanden gesucht, die zunächst an einer Pilotstudie teilnehmen. Bei dieser werden verschiedene Parameter, wie Kraft, Beweglichkeit und Gleichgewicht ermittelt, um daraus eine objektive Methode zur Bestimmung des Mobilitätsscores/-grades ableiten zu können. Die Untersuchung erfolgt auf Basis verschiedener Sensoren im Labor des Fachbereichs Informatik und Medien. Zeitlich sind die Untersuchungen für Anfang Februar (6./7. Kalenderwoche) geplant. Für die Teilnahme sollten die Probanden zwischen 20 und 65 Jahre alt und seit mindestens zwei Jahren am Oberschenkel amputiert sein. Zudem sollte seit der Amputation regelmäßig eine Prothese getragen worden sein und die Amputation nicht Folge einer Diabetes-Erkrankung sein. Wer diese Voraussetzungen erfüllt und Interesse hat teilzunehmen, meldet sich bis zum bei Katja Orlowski unter 03381/355427 oder orlowski@th-brandenburg.de an.