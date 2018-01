Nachhaltigkeit soll preiswert sein

Josefine Jahn

Gusow (MOZ) Das Feuer eines Kamins habe beruhigende Wirkung und eine angenehmere Wärme als die aus der Heizung, behaupten manche. In der Region sei die Nachfrage dennoch nicht besonders hoch, ist die Erfahrung von Reinhard Hill, der Kaminholz aus nachhaltigem Anbau verkauft.

In Baumärkten liegt der Raummeterpreis für Holz bei 90 bis 100 Euro, häufig noch darüber. Die Nachfrage von Selbstwerbern hat nachgelassen, weiß Revierförster Hans-Dieter Moczia aus Gottesgabe. Wer heute selbst in den Wald gehen und sich Holz schlagen möchte, müsse das zuvor mit den Waldbesitzern absprechen. Und die ausfindig zu machen, sei nicht immer einfach. "Ein Nachweis für Motorsägen, Schutzkleidung samt Helm muss erfolgen", betont Moczia.

Eine Alternative ist der Holzkauf bei einem örtlichen Händler. Als die Euphorie um nachwachsende Rohstoffe vor einigen Jahren groß war, wagte Reinhard Hill, der einst eine Baufirma hatte, den Versuch mit dem Holz. Zwar sei er in der Region um Seelow einer von wenigen, die Kaminholz schnittfertig anbieten und es auf Wunsch nach Hause liefern. "Aber der Wettbewerb ist stärker geworden", sagt er. Zu bemängeln sei, dass viele Käufer sich durch Niedrigpreise über die Qualität der Produkte hinweg täuschen ließen. "Holz, das in Kisten verpackt wurde, kommt meistens aus dem Ausland", sagt er. Er habe Kunden, die zu ihm kommen, nachdem sie günstig Holz von polnischen Händlern gekauft hatten. "Die beschwerten sich dann, dass es nicht zu brennen anfängt", erzählt Hill. Das läge an der Feuchtigkeit, billiges Holz sei häufig nicht vernünftig getrocknet worden. "Die Feuchtigkeit im Holz sollte immer unter 20 Prozent liegen, im Idealfall zwischen 15 und 18 Prozent", erklärt der Holzhändler.

Hill bezieht sein Holz aus einem Wald bei Angermünde, wo es nachhaltig angebaut wird. Das bedeutet, dass ein Wald sich weiterhin natürlich regenerieren kann, alte und junge Pflanzen sich die Waage halten. Das hat seinen Preis: Im Ankauf kostet ein Raummeter 40 Euro, nach der Lagerung - bei Hill wird das Holz luftgetrocknet, auch das spart Energie und ist umweltverträglich - und dem Zuschnitt wird es für 65 Euro je Raummeter an den Endkunden verkauft, nach Wunsch auch geliefert.

"Reine Buche, keine Mischung", verspricht Hill. Zwei bis drei Jahre dauert es, bis das Holz richtig trocken ist. Kunden können es von ihm auch eher, dann zu einem günstigeren Preis haben. "Aber so wirtschaftlich denken die Leute heute nicht mehr", sagt er.

Anstatt im Frühjahr günstig und für mehrere Winter einzukaufen, würden heute viele Kunden erst an Nachschub denken, wenn der Winter bereits eingesetzt hat. "Ein ordentlicher Kaminbesitzer hat auf drei Jahre Vorrat", sieht es Reinhard Hill.

Die Schnäppchenmentalität einiger Verbraucher von heute verstehe er ebenso wenig. Dabei sei das Heizen mit Holz nach wie vor die wirtschaftlichste Variante, die Wohnung warm zu kriegen. "Manche nehmen auch Holz aus dem Garten", sagt Hill und hat dafür Verständnis. Schließlich sei die Region finanziell nicht am besten aufgestellt. "Aber viele verbrennen harziges Holz und zerstören sich damit den Schornstein", warnt er.

Generell sei nur Laubholz für den Kamin geeignet, Buche sei dabei am besten. Aber auch Birke und Eiche sind geeignet, ebenso Robinie und Akazie. Wenn es einmal getrocknet ist, kann es zwar von außen wieder feucht werden, aber der Kern ist nicht mehr durch Nässe angreifbar. "Deshalb ist die Lagerung draußen das Beste, was man machen kann", erklärt Hill. Eine künstliche Trocknung in Wärmekammern würde den Gedanken der Nachhaltigkeit widersprechen.

Reinhard Hills Spaltfix zerteilt die Stämme mit etwa 35 Zentimetern Durchmesser auf Kamingröße. Wer lieber selber sägen will und beim Arbeitsschutz auf Nummer sicher gehen möchte, kann das auch auf Hills Gelände tun. Seinen momentanen Lagerbestand schätzt er auf 800 Raummeter. "Zehn bis 20 Kubikmeter könnten sofort geliefert werden", versichert er.