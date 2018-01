Start auch als Verwaltungs-Duo

Doris Steinkraus

Seelow/Neuhardenberg (MOZ) Das Potsdamer Innenministerium hat der Stadt signalisiert, dass die Zusammenführung auch von nur zwei Verwaltungen möglich ist und durch das Land gefördert wird. Darüber informierte Bürgermeister Jörg Schröder beim Neujahrsempfang am Montagabend. Er hatte am Nachmittag eine schriftliche Bestätigung aus Potsdam erhalten.

Nach der Rücknahme des Gesetzentwurfs durch Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) habe es ein politisches Durcheinander gegeben, bestätigte Schröder. Dies habe vor allem in der Modellregion Oderland - als solche hatten sich die Partner Anfang 2017 beim Land beworben und waren anerkannt worden - für Unsicherheit gesorgt.

Nach Aussage des Innenministeriums soll ein neuer Gesetzentwurf nun im Juni verabschiedet werden. Die Modellregion sowie die kommunalen Spitzenverbände sollen bereits im Februar den neuen Entwurf auf dem Tisch haben. Der werde auch Regelungen zu Teilentschuldungen beinhalten, erklärte Schröder.

"Wir werden weiter auf diesem Weg gehen", betonte der Bürgermeister. "Wir wollen die Entwicklung mitbestimmen und den Prozess von unten mit gestalten." Dass sieben Verwaltungen mit jeweils 20 bis 25 Mitarbeitern in einem Umkreis von 20 km nicht effektiv genug sind, um die künftigen Aufgaben zu bewältigen, das sei letztlich allen Beteiligten klar. In 18 Kommunen hatte es zum Ende des Jahres 2017 hitzige Debatten um drei Grundsatzbeschlüsse - die Schaffung eines gemeinsamen Verwaltungssitzes betreffend - gegeben. Die Kommunen im Amt Golzow und Neuhardenberg sowie die Stadt Seelow fassten die Beschlüsse. Auch in den Ämtern Lebus und Seelow-Land sprach sich die Mehrheit der Kommunen für ein Zusammengehen aus.

Das Innenministerium habe schriftlich erklärt, dass es auch einen Start von nur Seelow sowie den beiden Gemeinden Neuhardenberg und Gusow-Platkow zulassen wird. "Auch in diesem Fall gibt es keine Rückzahlungsforderungen", erklärte Schröder. Die Zeit drängt letztlich, da für die Schaffung des Verwaltungssitzes Mittel im Haushalt eingestellt und Fördermittel zugesichert sind.