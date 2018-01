Lionsclub verlängert MOZ-Abo

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Seit Jahren unterstützen Paten die MOZ-Leseecke-Aktion an Schulen. Davon profitieren auch die Schüler am Bertolt-Brecht-Gymnasium. Der Lionsclub Strausberg hat jetzt das MOZ-Abo für die Bildungsstätte verlängert. Finanzieren kann der Lionsclub die Abos aus dem Verkaufserlös seines Weihnachtskalenders.

Vor allem im Medienkurs ist die Märkische Oderzeitung ein willkommenes Arbeitsmittel. Wenngleich, wie Lehrerin Gabriele Voß gesteht, es generell schwierig sei, Jugendliche an eine Zeitung heranzuführen. Das Interesse am Lesen, auch von Büchern, sei heute doch geringer als früher. Das sei keine Erscheinung der Bad Freienwalder Schüler, sondern dieser Generation überhaupt. In der MOZ wünschten sie sich Themen, die mehr mit sich zu tun haben. Doch das könne eine Tageszeitung in dem Umfang nicht so leisten, meint die Lehrerin. Wichtig sei aber, dass sich die Schüler über regionale Themen informieren. Liliana Blum, die 16-Jährige besucht den Medienkurs am Brecht-Gymnasium, nutzt dafür nicht die Printausgabe der MOZ, sondern die Homepage im Internet. Ähnlich handhabt es Dennis Wenzien, der bereits als Praktikant beim Oderland Echo Redaktionsluft geschnuppert hat.