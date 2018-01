Schneefälle beschäftigen Räumdienste

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Der Wintereinbruch hat am Dienstag vor allem im Berufsverkehr zu zahlreichen Unfällen geführt. Die Polizei nahm zwischen 5 Uhr und 8 Uhr im Bereich der Polizeidirektion Frankfurt (Oder) 42 Verkehrsunfälle zu Protokoll. "Bei den meisten Unfällen blieb es bei Blechschäden, vier Personen erlitten leichte Verletzungen", teilte Polizeisprecherin Bärbel Cotte-Weiß mit. Von witterungsbedingten Unfällen wollte sie trotzdem nicht sprechen. "Die Leute fahren einfach zu schnell", ergänzte sie.

"Wir waren auf den Wintereinbruch gut vorbereitet", sagte Frank Hundrieser, Leiter des Straßenmeisterei Bad Freienwalde des Landesbetriebs Straßenwesen. Nachdem er die ersten Warnungen bekommen hatte, habe er bereits am Montag um 21 Uhr seine Leute aus dem Feierabend geholt. Sie streuten die Straßen vor, damit sich gar nicht erst eine festgefahrene Schneedecke bildet.

Seit 3 Uhr in der Frühe seien am Dienstag vier Fahrzeuge unterwegs gewesen. Ab 7 Uhr gesellte sich ein weiteres Fahrzeug hinzu, um Radwege zu räumen. Zuerst wurden die Strecken mit Gefälle wie die U-Kurve Schiffmühle sowie die B 158 in Richtung Hohenwutzen, die B 158 Bad Freienwalde in Richtung Platzfelde, die B 167 Falkenberg in Richtung Hohenfinow sowie die L 33 von Wriezen in Richtung Strausberg gestreut.

"Wir nehmen kein pures Salz, sondern spritzen Natriumchlorid oder Magnesiumchlorid hinzu", erläuterte Hundrieser. Das auf diese Weise angefeuchtete Salz bleibe auf der Straße liegen und wirke sofort. Reines Salz würde an den Straßenrändern landen. Natriumchlorid wirke bis sechs Grad minus, bei tieferen Temperaturen werde Magnesiumchlorid verwendet. "Die Fahrer haben Thermokameras an Bord", erläuterte Hundrieser. Sie könnten die Temperatur auf der Straße ablesen. Der Streuer stelle sich selbst aufgrund der Temperatur ein.

Der Landesbetrieb Straßenwesen ist zuständig für 240 Kilometer Bundes- und Landesstraßen. "Für uns sind das 480 Kilometer, weil wir beide Fahrspuren räumen müssen", sagte Hundrieser. Bis Freitag rechne er mit weiteren Schneefällen, deshalb seien Früh- und Spätschichten eingeplant.