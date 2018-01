Teichbesitzer besorgt über Braunschleier

Nadja Voigt

Vevais (MOZ) Sein Gartenteich macht Kurt Müller aus Vevais Sorgen. Vor zwölf Jahren haben er und seine Frau Inge den Naturteich anlegen lassen. Befüllt wird er mit Wasser aus dem Gartenanschluss. "Ob das Wasser zu stark belastet ist?", fragt sich der Vevaiser auf der Suche nach einer Erklärung für das Phänomen. Seit rund vier Wochen schwimmt auf dem Naturteich eine rostbraune Schicht.

Ein Blick in die aktuelle Liste der Trinkwasserbeschaffenheit in den Verbreitungsgebieten des Trink- und Abwasserverbandes (Tavob) zeigt allerdings, dass die Grenzwerte für Nitrat und Nitrit zum Beispiel, unterschritten werden. Erklärt aber nicht, warum die Teststäbchen, die Kurt Müller selbst regelmäßig ins Wasser hält, "jenseits aller Grenzwerte" sind. Bezogen hat er sie von der Firma, die ihm auch den Gartenteich gebaut hat. Der Wasserschnelltest zeigt einen normalen ph-Wert, auch die Wasserhärte ist - für die Region - normal. Müller überlegt nun, ob er sich einen Filter einbauen lassen soll. Bisher hätten die Pflanzen im Teich diese Funktion zuverlässig ausgeübt, so Müller weiter.

Ein brauner Schleier ist unter dem Eis auf dem rund 75 Kubikmeter fassenden Naturteich zu sehen. Zunächst hatte der Besitzer den "Großen Algenfarn" im Verdacht. Der hat jedoch eine richtige Pflanzenstruktur - der Schleier auf der Teichoberfläche jedoch nicht. Eher sieht es aus, als habe sich dort Rost an der Eisschicht abgesetzt.

Bis zum Frost und sobald der Teich im Frühjahr wieder eisfrei ist, gehen Kurt Müller und seine Frau Inge jahrein jahraus in ihrem Teich täglich baden. Das halte sie fit, sind der 89-Jährige und die 83-Jährige überzeugt. Doch ob sie den Teich weiter für ein paar Schwimmstöße am Morgen nutzen können, wissen sie nicht.

Eine Nachfrage beim Gesundheitsamt in Seelow ergab, dass der Landkreis nicht weiterhelfen kann. "Wir sind für private Teiche nicht zuständig", sagt André Riffer, Leiter Fachdienst Hygiene und Umweltmedizin, in Seelow. Seiner Behörde obliegt die Überwachung öffentlich genutzter Badebecken oder natürlicher Gewässer. Er verweist an die LWU Lebensmittel-Wasser- und Umwelthygiene GmbH mit Sitz in Eberswalde. Man müsse zunächst schauen, woran der "Patient" leide, schickt Laborleiter Matthias Wagner vorweg. "Wichtig ist, herauszufinden, was die Trübung verursacht." Aus der Ferne könne er zu dem geschilderten Fall natürlich nichts sagen. Das könnten Blattreste, die nun aufschwimmen, sein, Rot- oder Braunalgen oder eben etwas ganz anderes. Allerdings haben private Teichbesitzer die Möglichkeit, seine Firma bei Auffälligkeiten zu kontaktieren. Dann werde entschieden, ob eine Probe in sein Labor gebracht werden sollte. In diesem Fall wäre es zum Beispiel möglich, direkt an der Bruchkante des Eises, ein Stück Eisscholle mit der bräunlichen Anhaftung aufzunehmen und in einer Tüte - möglichst gefroren - ins Labor zu bringen.

Kontakt zur Lebensmittel-, Wasser- und Umwelthygiene GmbH (LWU-Hygiene GmbH) unter Telefon 03334 59316 oder im Internet: www.lwu-hygiene.de