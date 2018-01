Victoria testet gegen Blau-Weiß

UPLATE

Seelow (up) Mit zwei Vorbereitungsspielen lockert Fußball-Oberligist Victoria Seelow die intensive sowie schweißtreibende Vorbereitungsphase auf den Rückrunden-Start am Sonnabend, 10. Februar, 13 Uhr, mit dem Gastspiel beim Torgelower FC Greif, auf. Am Mittwochabend wird der ungeschlagene Herbstmeister der Landesliga, Staffel Nord, Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf, auf dem Kunstrasenplatz in der Robert-Koch-Straße vorstellig. Anpfiff der interessanten Freundschaftspartie ist um 19 Uhr.

Am Sonnabend erwarten die Schützlinge des Victoria-Trainergespanns Sebastian Jankowski und Mike Weißfuß die ambitionierten polnischen Spieler von Stilon Gorzow.