Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Klaus Meißner (82) ist traurig und wütend zugleich. Die Wohnungsgenossenschaft hat im Innenhof an der Ringstraße 41 in Größenordnungen Sträucher beschneiden und entfernen lassen. Dem langjährigen Mitglied tut es um das grüne Paradies leid, das eine Heimstatt für Blaumeisen, Buntspecht, Seidenschwanz oder Dompfaff gewesen sei. "Diese Vögel werden wir im Frühjahr wohl nicht mehr zu Gesicht bekommen und sie erst recht nicht mehr hören", bedauert der Ingenieur im Ruhestand, der von einem Umweltfrevel spricht. Wenigstens ebenso sauer ist er über die Art und Weise, wie der Vorstand und die Mitarbeiter der Genossenschaft mit den Mitgliedern umgehen würden. "Ich hätte mir eine Kommunikation auf Augenhöhe gewünscht", sagt Klaus Meißner aufgebracht.

Der gesundheitlich angeschlagene Rentner ist auch deshalb empört, weil die seiner Ansicht nach viel zu radikale Grünpflege genau das fortsetze, was die Genossenschaft seit Jahren praktiziere: Der bewusst ökologisch gestaltete Innenhof werde vom ersten Tag an missachtet, ja sogar sabotiert. Diesen Vorwurf sieht Klaus Meißner schon dadurch belegt, dass sich der Vermieter nie ernsthaft um das Areal gekümmert habe. Zwar habe die Genossenschaft vor beinahe 25 Jahren die durch einen Landschaftsarchitekten geleistete Arbeit im Innenhof bezahlt. Doch bereits zur Einweihung der Grünanlage sei damals kein Vertreter des Vorstandes erschienen.

Das grüne Paradies war auf Initiative einer Bürgerinitiative zur Wohnumfeldgestaltung angelegt worden, der Klaus Meißner vorstand. Der Ingenieur im Ruhestand fühlte sich auch danach für den Zustand des Innenhof verantwortlich und hat sogar in Eigeninitiative dafür gesorgt, dass die Bäume und Sträucher überhaupt anwachsen konnten. "Die Pflanzungen waren in einem extrem trockenen Frühjahr erfolgt. Fast jeden Abend habe ich die schweren C-Schläuche vom Hydranten durch den Hof geschleppt. Dabei musste ich Spott und Hohn ertragen. Durch diese, meine Aktivität allein, habe ich die Genossenschaft vor Tausenden Mark Schaden bewahrt", schreibt das Mitglied in einem Brief an den damaligen Vorstand, von dem er eine Antwort erwartet. Doch auf ein solche Reaktion wird er vergeblich warten.

In der Wohnungsbaugenossenschaft gibt es schließlich bereits seit dem vorigen Jahr eine neue Führungsspitze, zu der auch Volker Klich gehört. Der neue Vorstand verweist darauf, dass ein gepflegtes Wohnumfeld wichtig sei. "Dass dazu in einer Waldstadt wie Eberswalde viel Grün gehört, versteht sich von selbst. Aber unsere Mitglieder haben auch ein berechtigtes Interesse daran, dass der Aufwand bezahlbar bleibt", hebt Volker Klich hervor. Überdies sei die Genossenschaft für die Verkehrssicherungspflicht in den Innenhöfen verantwortlich. Deshalb billige er die Entscheidung der Mitarbeiter, den Wildwuchs im Innenhof zu beschneiden. Den Beschwerdeführer lade er herzlich zu einem Gespräch ein.