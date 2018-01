Mit mecklenburgischer Hartnäckigkeit

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) "Wir machen Stadt- und Seniorenpolitik. Keine Kaffeekränzchen." So beschreibt Charlotte Canditt ihren Anspruch. Seit drei Jahren leitet die gebürtige Mecklenburgerin den Eberswalder Seniorenbeirat. Mit Erfolg.

Nichts gegen Kaffeeklatsch und gesellige Runden. Auch das dürfe und müsse sein. Aber: "Dafür sind die Seniorenvereine und -gruppen da", sagt Charlotte Canditt. Der Seniorenbeirat hingegen habe eine andere Rolle. Wobei sich dessen Stellung in Eberswalde seit seiner Gründung Mitte der 1990er-Jahre auch verändert habe.

Zunächst sei es ein Beirat des Bürgermeisters gewesen, erst später wurde es als beratendes Organ ein Gremium der Stadtverordnetenversammlung, also des Parlaments. Woraus die 68-jährige Wahl-Eberswalderin den Anspruch ableitet: "Wir wollen gehört und ernst genommen werden." Seniorenpolitik sei Stadtpolitik, ist die promovierte Landwirtin überzeugt. Immerhin ginge es nicht um ein "Spartenprogramm" oder die Interessen einer Minderheit. Etwa 30 Prozent der Bürger in der Stadt seien über 65. Und der Anteil werde weiter wachsen. "Deshalb müssen wir etwas tun." Soll heißen: um die Belange der Älteren kümmern.

Inzwischen sei man da in Eberswalde auf einem guten Weg. "Wir sind in allen Sitzungen der Fachausschüsse sowie der Stadtverordnetenversammlung vertreten. Und wir haben dort Rederecht." Wobei sich die Arbeit freilich nicht in der Teilnahme an Beratungen erschöpft.

Der Beirat bringt sich mit eigenen Projekten ein. Zu den ersten Themen, um die sich das Gremium unter ihrer Ägide kümmerte, gehörten öffentliche WC in der Stadt. Ebenso die Mobilität von Senioren oder die Begehbarkeit der Friedhöfe, einschließlich Ruheforst. Die angemahnten Verbesserungen werden weiter kritisch begleitet. "Wir geben keine Ruhe", zeigt sich Canditt kämpferisch. Aktuelles Projekt sei - in Kooperation mit dem Behindertenverband sowie der Hoeck-Stiftung - eine Untersuchung zur Barrierefreiheit bzw. Begehbarkeit von Arztpraxen. Dazu habe man fast 100 Mediziner in der Stadt angeschrieben. Von 25 habe der Beirat eine Rückmeldung erhalten. Die Reaktionen, so Canditt, seien extrem unterschiedlich ausgefallen: von "hässlichen" Kommentaren bis hin zu Begeisterung. Die Auswertung laufe noch. Sobald das Ergebnis vorliege, werde das Gremium darüber im Sozialausschuss informieren.

Nein, beliebt mache sich der Seniorenbeirat nicht immer mit seiner Arbeit. "Das Thema ärztliche Versorgung etwa hat schon Staub aufgewirbelt." Erste Erfolge muntern die Mitglieder aber auf. "Auf dem Waldfriedhof wurden Bänke aufgestellt", nennt die Vorsitzende ein Beispiel. Ein Toilettencontainer soll folgen. "Da bleiben wir dran. Da bin ich Mecklenburgerin." Womit sie deren Hartnäckigkeit meint.

Trotz gelegentlichen Widerstands - "die Arbeit macht Spaß", sagt die Chefin sogleich. Längst habe sie Freude an dem Ehrenamt gefunden, zu dem sie eigentlich nur per Zufall gekommen war. Durch einen Tag der offenen Tür im Bürgerbildungszentrum. Gerade Rentner geworden, wollte sich die Landwirtin, die Tierproduktion studiert hat, engagieren. In der Akademie Zweite Lebenshälfte belegte sie einen Kursus zum Seniortrainer. Schließlich wurde sie angesprochen und gefragt, ob sie sich eine Mitarbeit im Seniorenbeirat vorstellen könne. Sie konnte. Obwohl - oder vielleicht gerade weil - sie erst seit 2010 in Eberswalde lebt. Was durchaus von Vorteil ist: "Ich bin hier mit niemandem verwandt, brauche folglich auf keinen Rücksicht zu nehmen."

Sie war damals wegen des Jobs in den Barnim gekommen. Canditt hatte ein Angebot als Ausbilderin in der Bildungseinrichtung Buckow erhalten, arbeitete in der Milchviehanlage Golzow. "Aus DDR-Zeiten kannte ich Eberswalde als eine graue und hässliche Stadt." Doch das habe sich völlig verändert. "Ich bin sehr überrascht. Es lebt sich wirklich gut in Eberswalde", sagt sie heute. Durch ihr Engagement habe sie die Stadt "gut kennengelernt". Und zudem in Nord-end eine seniorenfreundliche Wohnung gefunden: mit Fahrstuhl, ohne Schwellen. Fehlt nur noch die Dusche - statt der Badewanne. Womit die umtriebige und gleichzeitig äußerst strukturiert agierende Frau bereits ein weiteres Arbeitsfeld skizziert: Wohnen im Alter. Charlotte Canditt ist immer auf Achse. Ohne Kalender läuft nichts. "Aber ich kann Nein sagen", nennt sie einen entscheidenden Vorzug des (Un-)Ruhestands.