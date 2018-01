Kinder und Jugendliche als Straftäter

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) 115 Kinder im Alter bis 14 Jahre sind im vergangenen Jahr im Bereich des Polizeireviers Eisenhüttenstadt mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Hauptdelikte sind Sachbeschädigung und Ladendiebstahl. Ungewöhnlich ist, dass auch Einbrüche registriert wurden, die von einer Gruppe begangenen wurden.

Im September des vergangenen Jahres haben Unbekannte eine Plastikabsperrkette über die Friedrich-Engels-Straße gespannt und Gullydeckel auf die Fahrbahn gelegt. Autofahrer wurden gefährdet. Als Tatverdächtige wurden 12- bis 16-jährige Kinder und Jugendliche ermittelt. Im Dezember fasst die Polizei Einbrecher, die in einen Supermarkt eingedrungen waren. Die Tatverdächtigen waren 14 bis 16 Jahre alt. Kinder und Jugendliche waren auch Verdächtige, als bei Marktkauf ein Einbruch festgestellt wurde. Bei einem Einbruch in eine Apotheke im Dezember konnte die Polizei wenig später Täter ermitteln im Alter von 14 bis 16 Jahren, darunter zwei Mädchen, 13 und 14 Jahre alt.

Dass Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter bis 21 Jahren mit dem Gesetz in Konflikt geraten, ist nicht selten. Im Bereich des Polizeireviers Eisenhüttenstadt, das von der Oder bis Beeskow reicht liegt der Anteil der unter 21-Jährigen an allen Tatverdächtigen zwischen 24 und 26 Prozent. "Das schwankt von Jahr zu Jahr", sagt Andreas Rosin, Leiter der Kriminalpolizei im Polizeirevier Eisenhüttenstadt. Im Bereich der Direktion ist der Anteil geringer, beläuft sich auf 21 Prozent.

Bei Kinder und Jugendlichen gibt es "typische" Straftaten. Andreas Rosin nennt Sachbeschädigung, Ladendiebstahl, Körperverletzung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. So sind bei der Sachbeschädigung, wie zum Beispiel Graffiti-Schmierereien, 50 Prozent aller Täter unter 21 Jahre alt. Bei Ladendiebstahl liegt der Anteil noch bei rund 30 Prozent. Im vergangenen Jahr sind dort zum Stichtag 30. November 28 Kinder bis 14 Jahren und 31 Jugendliche (14 bis 18 Jahre) als Täter ermittelt worden. "Die machen das mitunter als Mutprobe oder aus Langeweile", nennt Andreas Rosin mögliche Motive. Bei der Körperverletzung waren 48 der ermittelten 228 Tatverdächtigen unter 21 Jahre, darunter elf Kinder und 18 Jugendliche. Wobei die Taten bei Raub und Körperverletzung rückläufig seien.

Solche Delikte können der Einstieg in eine kriminelle Karriere sein, der dann als junger Erwachsener im Gefängnis endet. Andreas Rosin kennt Intensivtäter, die durch eine Vielzahl von Delikten auffallen. Aber er warnt: "Bei den allermeisten ist es eine Episode. Eine Phase, wo sie straffällig werden. Das hört dann von alleine wieder auf."

Dass Kinder und Jugendliche wie im Dezember in Eisenhüttenstadt an Einbrüchen beteiligt sind oder diese verüben, ist dagegen ungewöhnlich. "Gezielte Einbrüche, das ist untypisch", sagt der Kriminalist. Mädchen, wie sie auch in Eisenhüttenstadt auffielen, seien ehr Mitläuferinnen. "Sie holen aber auf", weiß der Chef der Kriminalpolizei.

Bei Kindern werden die Eltern, sofern vorhanden, bei der Anhörung mit vorgeladen. Die Beamten machen da auch die Erfahrung. "Manche Eltern sind froh, dass die Polizei was macht."

Andreas Rosin betont, dass es gerade bei Kindern und Jugendlichen wichtig sei, ein Signal und Grenzen zu setzen. Bei der Gruppe, die Einbrüche begangen hat, sind erste Anklagen schon fertig, liegen bei Gericht. "Wir sind bemüht, so schnell wie möglich einzuschreiten, nicht erst nach ein zwei Episoden", erklärt der Leiter der Kriminalpolizei.

Bei Kindern lag die Zahl der Verdächtigen im Bereich des Polizeireviers Eisenhüttenstadt zwischen 120 und 130 in den vergangenen drei Jahren. Zum Vergleich: Laut Statistik der Stadt lebten Ende 2017 2536 Kinder bis 14 Jahre in Eisenhüttenstadt. Nimmt man den gesamten Revierbereich ist die Zahl natürlich viel höher. Bei den Jugendlichen Tatverdächtigen zeichnet sich ein Rückgang ab. 2016 waren es 186, Ende November des vergangenen Jahres 138.