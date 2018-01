JFZ feiert im Mai sich selbst

Dietmar Stehr

Neuruppin (MOZ) Rammstein, Seeed oder die Beatsteaks: Lang ist die Liste der namhaften Musiker, die bereits live im Neuruppiner Jugendfreizeitzentrum (JFZ) zu erleben waren. An Momente wie diese soll im Mai ausgiebig erinnert werden - aus gutem Grund.

Denn das "Jofz", wie es im Neuruppiner Alltagsdeutsch heißt, begeht dieses Jahr ein weiteres Jubiläum. 35 Jahre alt wird die Einrichtung, deren Geschichte stets auch die der mündigen Jugend in und um Neuruppin war.

Von den heutigen Clubbesuchern hat kaum noch einer die sprichwörtlichen alten Zeiten miterlebt - wie das JFZ ab 1983 im Stadtgarten-Vorderhaus selbst der Avantgarde ein Podium bot und dabei von der Obrigkeit skeptisch beäugt, von der Staatssicherheit überwacht wurde. Und wie das Haus nach der Wende 1989 immer wieder Angriffen von Rechtsextremen ausgesetzt war, sich zugleich aber als Schmelztiegel verschiedenster Szenen etablierte. Und als der vielleicht innovativste Club zwischen Berlin und Hamburg.

Mit der Jahrtausendwende musste die alte Bleibe geräumt werden, bevor nach rund einjähriger Zwangspause die Alte Brauerei an der Fehrbelliner Straße als neuer soziokultureller Treffpunkt bezugsfertig war. Nach einigem Auf und Ab und zwischenzeitlich drohender Schließung stehen das JFZ und sein Trägerverein heute wieder gefestigt da. So kann Alexander Golling, der seit einiger Zeit für Club-Aktionen aller Art verantwortlich zeichnet, für das Jubiläum planen.

Vom 1. bis 12. Mai soll aus diesem Anlass in der Alten Brauerei ein wahrer Veranstaltungsreigen geboten werden. Neben einem Tag der offenen Tür sind etwa Graffiti- und Kunst-Workshops geplant. Darüber hinaus soll eine Fotoausstellung die bewegte Geschichte des Jugendfreizeitzentrums nachzeichnen. Geplant sind überdies auch ein Konzert- und ein Disco-Abend mit bisher noch geheimen Protagonisten sowie ein Konzert mit Nachwuchs-Bands aus der Region.

In Arbeit ist zudem ein eigener Dokumentarfilm, der zum Jubiläum Premiere feiern soll. Hier hoffen Alexander Golling und seine Mitstreiter auf Unterstützung vergangener Club-Generationen. Wer altes Bildmaterial oder sonstige Schätze aus der JFZ-Historie zu bieten hat, ist gebeten, sich zu melden. Möglich ist das über die Facebook-Seite des Jugendfreizeitzentrums, per E-Mail an info@jfz.de sowie unter der Rufnummer 0174 3471352.

Wer nicht bis Mai warten möchte, sollte sich den 24.März vormerken. Dann steigt ab 19Uhr im Berliner Tommy-Weisbecker-Haus, Wilhelmstraße 9, die inzwischen dritte JFZ-Revival-Party mit einem Konzert der Punkband Madlocks sowie den DJs Eggi und Matze. Mehr dazu - und auch einige alte Bilder - finden sich auf der eigens dafür eingerichteten Facebook-Seite unter www.bit.ly/2mDeWp3.