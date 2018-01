Einzelzimmer sind die Zukunft

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Das Verständnis von Pflege hat sich gewandelt. Alte Menschen sollen auch in Heimen ein möglichst selbstbestimmtes Leben führen. Ab 2020 will das Land Doppelzimmer deshalb nur noch in Ausnahmefällen genehmigen. Die MOZ hat sich umgehört, welche Konsequenzen das für Heime in der Region hat.

35 Doppel- und 48 Einzelzimmer gibt es im Seniorenheim des Landkreises an der Frankfurter Straße in Fürstenwalde. "Wir werden die gesetzliche Forderung umsetzen, und ab 2020 nur noch Einzelzimmer anbieten", versichern Leiterin Sandra Gosemann und Geschäftsführerin Brigitte Freund. Bewohner müssten dafür aber nicht umziehen. "Es gibt schrittweise keine Neubelegungen mehr", erklärt Brigitte Freund. Doppelzimmer werde es dann überhaupt nicht mehr geben. "Sie haben an unserem Standort nicht die erforderliche Größe, selbst wenn bei einem Ehepaar die fachliche Eignung vorliegen würde", begründet sie. "Mittelfristig", davon gehen Sandra Gosemann und Brigitte Freund jetzt aus, "können 35 Menschen weniger in dem Heim leben". Ausgleich werde innerhalb der Gesellschaft geschaffen - etwa mit dem Anbau am Beeskower Standort. Auch bei den 120 Mitarbeitern, inklusive dem Personal für die Hauswirtschaft, werde es keine betriebsbedingten Kündigungen geben, aber vielleicht Wechsel nach Beeskow.

Der Anbau des Beeskower Seniorenheims Fontane wird im April fertig. Dann wird es innerhalb des Hauses Umzüge geben, um im bestehenden Gebäudeteil umzubauen. Die dort noch bestehenden Doppelzimmer können, so Brigitte Freund, geteilt werden. Ende des Jahres soll alles fertig sein.

Die beiden Frauen stehen dem Vorstoß der Landesregierung durchaus positiv gegenüber: "Es bringt mehr Lebensqualität für die Bewohner." Allerdings wünsche sich hin und wieder auch ein Senior, im Doppelzimmer zu leben, um nicht allein zu sein. Preislich mache es keinen Unterschied, ob die Unterbringung im Einzel- oder Doppelzimmer erfolge, da nach Platz abgerechnet werde.

Auch das Seniorenzentrum "Märkische Heide" der Awo in Wendisch Rietz kommt um eine Verringerung der Bettenzahl herum: Noch in diesem Jahr sollen die Bauarbeiten für einen Anbau beginnen, der dann laut Planung auch rechtzeitig bis 2020 fertig wird. 14 neue Zimmer entstehen nach Auskunft von Einrichtungsleiterin Sylvia Metzke. "Dadurch bleibt unsere Kapazität zumindest gleich, eventuell wird sie sogar ein bisschen größer", sagt sie. Auch bisher gibt es in Wendisch Rietz schon überwiegend Einzelzimmer. 40 Stück sind es, hinzu kommen 16 Doppelzimmer. Für den Anbau hat die Gemeinde Wendisch Rietz extra ihren Bebauungsplan für das Areal im Ortsteil Siedlung geändert.

Für viele andere Pflegeeinrichtungen ändert sich aber auch 2020 gar nichts. "Da ausschließlich Pflegeheime, also Stationspflege, dabei angesprochen wird und wir Tagespflege anbieten, sind wir von der Regelung nicht betroffen", erklärt Sabine Ohnesorge vom gleichnamigen Pflegezentrum in Beeskow. "Auch unser neues Bauprojekt mit barrierefreien Wohnungen mit Versorgungsangebot und einer Tagespflegeeinrichtung wird davon nicht tangiert. Hier wohnen die Menschen zur Miete und entscheiden selbst, welche Hilfe sie in Anspruch nehmen wollen", erklärt sie.