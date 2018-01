Lärmschutzgutachten für Mühlenstraße wird ausgewertet

Martin Risken

Zehdenick (GZ) Allmählich sehr unruhig wird Gerhard Purat, der vor zwei Jahren 82 Unterschriften für ein Tempolimit in der Mühlenstraße in Zehdenick gesammelt hatte. Jüngst meldete sich Purat wieder in der Zehdenicker Stadtverordnetenversammlung zur Wort und drohte mit der Presse, sollte es nicht bald eine Entscheidung zum Tempolimit geben. Schließlich wollten die Unterzeichner wissen, was aus ihrer Forderung geworden ist.

Lang und breit hatten die Gremien der Stadtverordnetenversammlung im Frühjahr vergangenen Jahres über das Tempolimit gestritten. Am Ende stand ein Kompromiss. Statt eines generellen Limits von Tempo 30 einigten sich die Abgeordneten mehrheitlich darauf, es bei einer nächtlichen Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Stundenkilometern zu belassen. Auch keine Mehrheit fand der Vorschlag, die bestehende 30-km/h-Zone in der Innenstadt um die Mühlenstraße zu erweitern, weil eine solche Regelung den Verkehrsfluss stark hemmen könnte, wurde unter anderem argumentiert. Laut Kreisverwaltung sei der Antrag auf die streckenbezogene Geschwindigkeitskeitsreduzierung am 6. Juni vergangenen Jahres eingereicht worden.

Ohne ein Lärmgutachten und eine aktuelle Verkehrszählung werde sich der Landkreis nicht mit dem Antrag der Stadt beschäftigen, erfuhr die Kommune im vergangenen Jahr aus Oranienburg. Beides hat die Stadt mittlerweile erarbeiten lassen und beim Landkreis eingereicht. "Es dauert noch ein paar Tage", sagte Fachbereichsleiter "Bürgerservice", Fred Graupmann. Stadtverordnetenvorsteher Hartmut Leib (SPD) versuchte den aufgebrachten Anlieger zu beruhigen und er machte deutlich, dass die Entscheidung nicht in den Händen der Stadt Zehdenick liege.

Die Sprecherin des Landkreises Oberhavel, Constanze Gatzke, hat am Dienstag auf Nachfrage mitgeteilt, dass der Fachbereich Verkehr des Landkreises bis Ende Februar dieses Jahres eine Entscheidung treffen werde. Das Lärmschutzgutachten sei in der vergangenen Woche eingegangen und werde nun geprüft. Andere wichtigere Entscheidungen hätten zurzeit aber Vorrang vor der Bearbeitung. Allerdings legt der Fachbereich Verkehr der Stadt Zehdenick nahe, eine Tempo-30-Zone zu beschließen, schließlich falle dies unter das Selbstverwaltungsrecht der Kommune und sei deshalb auch ein probates Mittel.

Sollte die nächtliche, streckenbezogene Geschwindigkeitsbegrenzung allerdings abgelehnt werden, wäre die Möglichkeit noch gegeben, die Diskussion in den städtischen Gremien neu aufzurollen.