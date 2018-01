Zweitklässlerinnen auf dem Weg zum Hort belästigt

Frauke Adesiyan und Patrizia Cz

Frankfurt (Oder) (MOZ) Eine mutmaßliche Belästigung von drei Zweitklässlerinnen auf dem Weg zu ihrem Hort "Oderpiraten" sorgt an der Lessingschule und an der Grundschule Neuberesinchen für Unruhe. Schon am vergangenen Mittwoch berichteten die Mädchen, dass sie auf dem Weg von der Sabinusstraße zur Willichstraße von einem Mann mit sexuell anzüglichen Kommentaren belästigt worden seien. "Die Mädchen haben alles gemacht, was sie gelernt hatten, sie sind weggerannt und haben alles im Hort gemeldet", berichtete Ralf Unglaube, Leiter der Lessingschule am Dienstag. "Sie haben klasse reagiert."

Das sagt der Schulleiter auch vor dem Hintergrund, dass es schon im Oktober vergangenen Jahres zu einem ähnlichen Vorfall gekommen war. Damals hatte man anschließend für einige Tage alle Kinder auf dem Weg zwischen Schule und Hort begleitet. "Das können wir aber auf Dauer personell nicht leisten", sagt der Schulleiter. Deshalb werden nun wieder nur die jüngsten Kindern von Lehrern in den Hort gebracht. Die Schulleitung setzt viel mehr darauf, die Kinder zu belehren, aufzuklären und zu stärken.

Von Seiten der Polizei gibt es keine Erkenntnisse über den Mann, der die Mädchen belästigt haben soll. Die Schülerinnen hatten gemeinsam mit ihren Eltern bei der Polizei ihre Aussagen gemacht. Eine aussagekräftige Beschreibung des Mannes sei dabei nicht entstanden, berichtet Polizeisprecherin Bärbel Cotte-Weiß. In der Umgebung von Hort und Schule fahren Beamte nun aber verstärkt Streife, um das Sicherheitsgefühl zu erhöhen. Außerdem seien Präventionsmitarbeiter in engem Kontakt mit der Schul- und der Hortleitung. Erst am Dienstag habe eine Präventionsschulung mit den Kindern einiger Klassen stattgefunden. Dabei wurde auch der Umgang mit Fremden besprochen.

Einer der wichtigsten Grundsätze, die die Präventionsmitarbeiterin Liane Scheller Kindern in solchen Kursen beibringt, lautet, Fremde auf jeden Fall zu siezen. "Dadurch erkennen andere Menschen, dass sich Kind und Erwachsener fremd sind und können einschreiten", begründet sie diese Verhaltensregel. Eltern rät sie, den Schulweg mit ihren Kindern abzulaufen und sogenannte Rettungsinseln - etwa Geschäfte oder Cafés - zu suchen, in denen Kinder im Notfall Hilfe suchen können. Auch sollte den Kindern bewusst sein, dass sie alles, was sie tagsüber erleben, zu Hause erzählen sollten.

Von Seiten des Hortes nimmt man die Vorfälle äußerst ernst, versichert Kamil Wiecek, Geschäftsführer der Fröbel Frankfurt (Oder) gGmbH, dem Betreiber des Hortes "Oderpiraten" Man habe die Sicherheit auf der etwa 500 Meter langen Strecke im Blick, betont er. "Die Schüler dürfen zum Beispiel nur in Grüppchen gehen", laute etwa eine Regel. Die Schule plant nun einen Informationsabend, bei dem gemeinsam mit Eltern darüber beraten wird, wie der Schulweg noch sicherer gemacht werden kann.

Schulleiter Ralf Unglaube setzt darauf, die Schüler in ihrer Persönlichkeit zu stärken. "Die Präventionsvorträge sind gut, aber die Schüler müssen bestimmte Verhaltensweisen regelrecht einüben", findet er. Derzeit suche er nach solchen Angeboten. Diese seien allerdings - anders als die Polizeischulungen - nicht kostenfrei. "Da brauchen wir also die Unterstützung der Eltern", sagt er.