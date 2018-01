Patrick Hübner hat die Nase vorn - bei den Plakaten

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Noch sechs Wochen bis zur Strausberger Bürgermeisterwahl, und bisher hat nur einer der fünf Kandidaten Plakate aufgehängt: Patrick Hübner, mit 26 Jahren der Jüngste, ist in der Großen Straße, der Straße An der Stadtmauer und anderen Verkehrsschwerpunkten zu sehen. Zwar nicht allzu groß, aber mit einem gewinnenden Lächeln grüßt er die Passanten.

In seinem Internetauftritt unter der Adresse "www.patrick-huebner-com" stellt der Kandidat sich und seine Ziele vor. "Ich will mit Kreativität, Weitsicht, Offenheit und Verlässlichkeit vorangehen", sagt er zu seiner Motivation. Er liebe Strausberg und lebe gern hier. "Dass dies auch in Zukunft so bleibt, ist keine Selbstverständlichkeit. Ganz im Gegenteil bedarf es auch künftig großer Anstrengungen, das bisher Erreichte zu bewahren und weiter auszubauen." Besonders Verlässlichkeit scheint ihm wichtig zu sein. "Verlässlich ist eine Politik zudem dann, wenn die künftige Generation darauf vertrauen kann, dass wir sparsam mit den natürlichen Ressourcen umgehen, solide mit unseren Einnahmen wirtschaften und ihr eine Stadt mit Entwicklungschancen übergeben." Die Arbeit als Bürgermeister einer 26 500-Einwohner-Stadt stellt sich Hübner nicht so grundverschieden zu seiner bisherigen Tätigkeit vor: "In mancherlei Hinsicht ähnelt mein bisheriger Beruf als Leiter des Vertriebsmanagements der Tätigkeit eines Bürgermeisters." Der 26-Jährige, der noch vor der Wahl sein 27. Lebensjahr vollendet, arbeitet derzeit bei der Volks- und Raiffeisenbank in Beeskow, hat aber auch vergangenes Jahr eine Firma gegründet, die milk-design Manufaktur GbR Strausberg.

Bei Patrick Hübners Zielen stehen Bürgerbeteiligung und Bürgerservice an erster Stelle. In den letzten Jahren hätten viele Menschen den Eindruck gewonnen, dass Politik auch in Strausberg oft über ihre Köpfe und Bedürfnisse hinweg gemacht werde. Er strebt deshalb die frühzeitige Information der Bürger, transparentes Verwaltungshandeln und das Beachten der vielfältigen Interessen in der Stadt an. Nur so würden Entscheidungen und Maßnahmen der Verwaltung von den Bürgern der Stadt nachvollzogen und damit akzeptiert.

"Familie, Senioren und Integration" nennt er seinen zweiten Schwerpunkt: "Ich möchte die Familienfreundlichkeit in der Stadt Strausberg durch eine intensivere Jugendarbeit weiter ausbauen." Konkret will er Kinderbetreuungsangebote in der Stadt langfristig stärken, sich für eine stabile medizinische und pflegerische Versorgung stark machen und dafür intensiv mit allen karitativen und sozialen Einrichtungen zusammenarbeiten. Auf seiner Agenda stehen auch ein seniorenfreundliches Klima sowie eine barrierefreie, örtliche Infrastruktur.

Unter "Freizeit, Erholung und Gesundheit" bietet Patrick Hübner allen Institutionen, Gruppen und Einzelpersonen, Vereinen und Ehrenamtlern an: "Ich möchte stets mit einem offenen Ohr zur Seite stehen."

Die Wirtschaft weiter zu stärken, verspricht er unter dem vierten Punkte "Gewerbe und Finanzen": "Neben einem dynamischen Standortmarketing stehen meines Erachtens auch die Potenziale der Digitalisierung und der Ausbau der Nahversorgungsvielfalt im Vordergrund."

Man kann den jungen Kandidaten nicht nur im Internet treffen. Er soll jeden Mittwoch von 19 bis 22 Uhr in der Bar Caliente, August-Bebel-Straße 58, anzutreffen sein und jeden Sonntag von 16 bis 18 Uhr im Restaurant Fischerkietz.