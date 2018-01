In Eisenhüttenstadt steigt wieder Zahl der Geburten

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Eisenhüttenstadt verzeichnet wieder eine steigende Tendenz bei den Geburten. "Nach vorläufigen Angaben erblickten 219 Eisenhüttenstädter Kinder das Licht der Welt, das waren 49 Geburten mehr als im Vorjahr", heißt es im neusten statistischen Kurzbericht der Stadt Eisenhüttenstadt. "Somit stieg auch die Geburtenziffer um 2,1 Prozentpunkte gegenüber dem Jahr 2016 an". Diese Kennziffer betrug 2016 noch sechs Kinder je 1000 Einwohner, im vergangenen Jahr stieg sie auf 8,1. "Die Geburtenrate lag erstmalig wieder über dem Durchschnitt der letzten Jahre", erklärt Christine Scislo vom Bereich Personal und Zentrale Angelegenheiten, Statistik in der Stadtverwaltung. Im Zeitraum seit 1992 betrug das Verhältnis 6,3 Geburten je 1000 Einwohner. "Es bleibt abzuwarten, ob sich diese positive Tendenz weiter fortsetzen wird und somit das Niveau der Jahre vor 1989 erreicht werden kann", sagt Christine Scislo. Was in dem Bericht nicht erwähnt wird, was aber zu positiven Entwicklung mit beigetragen haben dürfte, sind die Geburten von Kindern ausländischer Bürger. So waren mehr als ein Drittel (rund 140) der Geburten im Krankenhaus - dort bringen allerdings nicht nur Eltern aus Eisenhüttenstadt sondern auch aus der Region ihre Kinder zur Welt -Flüchtlingskinder.

Welch deutliche Veränderung Eisenhüttenstadt bei den Zahlen der Geburten erfahren hat, zeigen die Vergleiche mit den Vorjahren. 1990 wurden noch 652 Geburten registriert, die Zahl brach fünf Jahre später auf 262 ein und erreichte 2012 ihren Tiefpunkt mit 157. Die Erklärung hat Christine Scislo: "Die geringen Geburtenraten der letzten Jahre bedingten sich durch verschiedene Ursachen. Zum einen ist die Zahl der gebärfähigen Frauen migrationsbedingt weiter zurückgegangen". So seien es gerade diese Jahrgänge, die am mobilsten waren und aus der Stadt gezogen sind. "Allein in den letzten fünf Jahren ging die weibliche Bevölkerung in dieser Altersgruppe immerhin noch mal um rund 15 Prozent zurück", erklärt die Statistik-Expertin. "Dieser Einschnitt bei der Anzahl der Geburten wird sich als sogenanntes demographisches Echo ab dem Jahr 2020 wiederholen."

Ein weiterer Grund für die rückläufigen Zahlen, der für die gesamte Bundesrepublik gilt, sind veränderte soziale Verhaltensweisen, die sich auch darin niederschlagen, ob Frauen Kinder haben wollen oder nicht.

Eine weitere Veränderungen macht sich auch in Eisenhüttenstadt bemerkbar. "Der Anteil der Frauen, welche im Alter über 30 Jahre ihre Kinder zur Welt gebracht haben ist gegenüber dem Vorjahr um rund vier Prozentpunkte gestiegen", so Christine Scislo. "Er betrug im Jahr 2017 rund 50 Prozent an den Geburten insgesamt." Die Geburten in den anderen Altersgruppen entwickelten sich im Gegensatz dazu negativ. Den größten Rückgang (zwei Prozentpunkte) verzeichnete die Altersgruppe der 25- bis unter 30 jährigen. Eisenhüttenstadt liegt weiter im Trend der Veränderung in der Altersstruktur der gebärenden Frauen, welche Kinder im späteren Alter bekommen. Der Bundesdurchschnitt beträgt derzeit 29 Jahre.