Arnold Bischinger bezieht ein Büro auf der Burg

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Der neue Kultur- und Sportamtsleiter Arnold Bischinger wird auch die Leitung der Burg Beeskow übernehmen. Heute bezieht Bischinger, der seit Anfang des Jahres in der Kreisverwaltung tätig ist, im Atelierhaus sein Büro.

Bischinger kündigte am Dienstag am Rande der Kreiskulturausschusssitzung an, dass nach dem Abschluss der Bauarbeiten auf der Burg in diesem Jahr wieder das reguläre Ausstellungs- und Veranstaltungsprogramm aufgenommen wird. Erste Höhepunkte dabei werden der Umzug des Musikinstrumentenmuseums auf die Burg und die Eröffnung des Konzertsaals im Alten Amt sein. In welcher Reihenfolge das geschehen werde, sei noch offen.

Weitergeführt werden die Überlegungen zur Neuausrichtung des Regionalmuseums im Salzhaus und im Bergfried. Dazu werde es eine Ausstellung und eine Veranstaltungsreihe geben, um möglichst viele Akteure der Region einzubeziehen. Um die Burg für Bürger attraktiver zu gestalten, müsse unbedingt überlegt werden, wie man dort eine gastronomische Versorgung für Ausstellungs- und Veranstaltungsbesucher sichern könne. Vielleicht brauche es dazu zunächst eine provisorische Lösung. Denn, so Bischinger, weitere Baumaßnahmen seien nötig. Der Burghof soll neu gestaltet werden.

Florentine Nadolni, die im vergangenen Jahr die Arbeit der Burg mitverantwortet hat, wird sich künftig vorrangig um das Beeskower Kunstarchiv sowie das Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR in Eisenhüttenstadt kümmern. Die rund 23 000 Kunstwerke des Archivs werden vom Speicher an der Spree in die alte Beeskower Berufsschule umziehen. Dort hatte zuletzt das Kreisarchiv seinen Sitz, das jetzt in den Odersun-Hallen in Fürstenwalde untergebracht ist. "In den neuen Räumen herrschen wesentlich bessere konservatorische Bedingungen für die Kunstwerke", sagt Florentine Nadolni. Einen genauen Zeitplan für den Umzug gibt es noch nicht. Zuvor seien Umbauten zu erledigen und auch einige Finanzierungsfragen zu klären.