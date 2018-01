Birkenhöher warten weiter auf Radweg

Sara Friedrich

Bernau (MOZ) Die Schüler von Birkenhöhe haben ein Problem: Wenn sie mit ihren Fahrrädern den täglichen Weg von zu Hause bis in die Schulen in Bernaus Innenstadt zurücklegen, müssen sie streckenweise auf der Blumberger Chaussee fahren - eine verkehrsreiche Hauptverkehrsstraße mit einer unfallreichen Kreuzung am Eingang zu Birkenhöhe.

Der kombinierte Bürgersteig/Radweg entlang des Börnicker Landwegs wurde 2015 auf Anordnung der Kreisverkehrsbehörde abgeordnet, sprich in einen reinen Bürgersteig umfunktioniert. Erst nachdem der Ortsbeirat eingelenkt hatte, wurden ein dreiviertel Jahr später Schilder aufgestellt. Radfahrer werden in Birkenhöhe innerorts nun wieder auf dem Bürgersteig geduldet.

Heidi Scheidt, Birkenhöhes Ortsvorsteherin, kämpft weiter für einen durchgehenden Radweg entlang der Blumberger Chaussee (L31) von Birkholzaue kommend. So wie es schon ihre Vorgänger getan haben. Die Pläne scheitern allerdings an ungelösten Eigentumsverhältnissen. Die scheinbar durchgehenden Ackerflächen sind in Wirklichkeit nur schmale Flurstücke. 44 Besitzer sind hier involviert. Und weil Acker unvermehrbar ist, sind die Landwirte aktuell sehr darauf bedacht, keine Flächen zu verkaufen, berichtet Scheidt. Zuständig für den Radwegebau wäre ja der Landesbetrieb, da es sich um eine Landesstraße handelt. Die Stadt Bernau sei aber schon in Vorleistung gegangen und habe sich mit den Eigentümern in Verbindung gesetzt. Dieser Prozess hält an.

Alternativ könnte sich der Birkenhöher Ortsbeirat auch vorstellen, dass einer der bestehenden Feldwege zwischen Birkenhöhe und Lindow für die Schulkinder zum Radweg ausgebaut wird. Auf einem der Wege, links vom Fichtenweg abgehend, wird jetzt gerade auch ein Rastplatz mit einer Hütte für Wanderer errichtet. Die Fördermittel dafür sind beantragt. Heidi Scheidt habe dazu auch Gespräche mit Bernaus Bürgermeister geführt. Ohne Erfolg, denn diese Alternativroute führt durch unbeleuchtete, abgelegene Gebiete. Zu gefährlich für die Kinder.

Schön wäre aus Sicht des Ortsbeirates eine Route über den bereits genutzten Feldweg, in den der Fichtenweg und der Wacholderweg mündet. Hier könnte es jedoch Probleme seitens der Unteren Wasserbehörde geben, weil größere Bäume längs des Weges entfernt werden müssten.

Entlang der Blumberger Chaussee sei wohl eher mit Fördermitteln zu rechnen, da der Bau von sicheren Schulwegen an die Nähe von Straßen gebunden sind, berichtet Heidi Scheidt abschließend.